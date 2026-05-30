Una jubilada se queda sin pensión por tener a su hijo empadronado en casa y tendrá que devolver casi 23.000 euros

El sistema de pensiones representa uno pilar fundamental del estado de bienestar en España. La función de esta prestación es eludir la vulnerabilidad económica y garantizar unos ingresos determinados al finalizar la vida laboral.

De esta forma, la pensión de jubilación es un mecanismo que evita que las personas mayores dependan exclusivamente del apoyo familiar. En este sentido, la Seguridad Social ofrece varias pensiones, como las contributivas y las no contributivas.

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se conceden a los ciudadanos "en situación de necesidad protegida y que no cuentan con recursos suficientes para su subsistencia según los términos legamente establecidos", según la Seguridad Social.

Además, el organismo señala que esta prestación se otorga "incluso si nunca han cotizado o no han cotizado durante el tiempo necesario para alcanzar el nivel de cotización requerido".

Imagen de archivo de una mujer jubilada / .

No obstante, el importe de la prestación depende de varios factores, como la cotización o la situación de convivencia. Por este motivo, una jubilada de Segovia ha perdido su pensión tras comprobar que su hijo está empadronado en su vivienda, tal como recoge el programa 'Malas Lenguas'.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la mujer incumple los requisitos económicos al residir en el mismo padrón municipal que su hijo, superando los límites de ingresos que forman la unidad económica de convivencia.

El formato de RTVE ha entrevistado a José Lomo, abogado experto en pensiones, que ha confirmado que "una unidad económica de convivencia que supere los 30.000 euros de ingresos anuales se le retira la pensión no contributiva".

Por este motivo, la afectada tendrá que devolver todos los ingresos que percibió por la pensión no contributiva desde 2015 hasta 2023. En total, esta vecina de Segovia tendrá que devolver 22.918,80 euros a la Seguridad Social.