SOCIEDAD
Una jubilada se queda sin pensión por tener a su hijo empadronado en casa y tendrá que devolver casi 23.000 euros
El importe de la prestación depende de varios factores, como la cotización o la situación de convivencia
El sistema de pensiones representa uno pilar fundamental del estado de bienestar en España. La función de esta prestación es eludir la vulnerabilidad económica y garantizar unos ingresos determinados al finalizar la vida laboral.
De esta forma, la pensión de jubilación es un mecanismo que evita que las personas mayores dependan exclusivamente del apoyo familiar. En este sentido, la Seguridad Social ofrece varias pensiones, como las contributivas y las no contributivas.
Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se conceden a los ciudadanos "en situación de necesidad protegida y que no cuentan con recursos suficientes para su subsistencia según los términos legamente establecidos", según la Seguridad Social.
Además, el organismo señala que esta prestación se otorga "incluso si nunca han cotizado o no han cotizado durante el tiempo necesario para alcanzar el nivel de cotización requerido".
No obstante, el importe de la prestación depende de varios factores, como la cotización o la situación de convivencia. Por este motivo, una jubilada de Segovia ha perdido su pensión tras comprobar que su hijo está empadronado en su vivienda, tal como recoge el programa 'Malas Lenguas'.
Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la mujer incumple los requisitos económicos al residir en el mismo padrón municipal que su hijo, superando los límites de ingresos que forman la unidad económica de convivencia.
El formato de RTVE ha entrevistado a José Lomo, abogado experto en pensiones, que ha confirmado que "una unidad económica de convivencia que supere los 30.000 euros de ingresos anuales se le retira la pensión no contributiva".
Por este motivo, la afectada tendrá que devolver todos los ingresos que percibió por la pensión no contributiva desde 2015 hasta 2023. En total, esta vecina de Segovia tendrá que devolver 22.918,80 euros a la Seguridad Social.
- Confirmado: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
- El pueblo de Soria perfecto para una escapada: murallas medievales, castillo y torreznos espectaculares
- Dani Alves impacta con su confesión: 'Limpiar en la cárcel por 113 euros con la presencia del Señor es mejor que millones sin su presencia
- Sale a la luz la conversación de Jonathan Andic con el 112 tras la caída mortal de su padre: 'Ayuda, mi padre se ha caído
- Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026
- Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 29 de mayo de 2026
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España de cara al mes de junio: 'Tiempo muy cálido por el fenómeno de El Niño
- España retrasa la edad de jubilación de 64 años y 10 meses: esta es la nueva edad para el 2027