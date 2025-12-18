Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería y los pierde por una aplicación

El próximo lunes, 22 de diciembre, se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Durante la jornada, millones de españoles esperan conseguir un premio que les cambie su situación económica.

No poseer el décimo premiado puede resultar una decepción, pero nada comparado con esta historia. En febrero de 2025, una mujer de 83 años, jubilada y residente en Texas (Estados Unidos), ganó 71,5 millones de euros en la lotería.

El boleto premiado fue adquirido a través de una aplicación móvil llamada 'Jackpocket Lottery', un método alternativo a las tiendas físicas. No obstante, una semana después se enteró de que había perdido todo el dinero.

Según cuenta 'Jeuxvideo', la Lotería de Texas suspendió el uso de servicios de terceros no regulados. Entre los mismos, se encontraba la aplicación que había usado Jane Doe (nombre ficticio).

Al parecer, la empresa alegó que este tipo de plataformas digitales generaban un vacío legal sobre las tarifas de gestión. De esta forma, la jubilada se había quedado automáticamente sin poder cobrar su premio millonario.

Sin embargo, la anciana ha decidido presentar una demanda contra la compañía, tras negar el cobro de su premio. Según la defensa, "no es legal cambiar las reglas del juego después de que se hayan sorteado los números ganadores".

Hasta el momento, el premio de casi 72 millones de euros ha sido congelado. Por otro lado, los abogados de la mujer también comentan que la Lotería de Texas intenta prohibir el cobro del boleto, ya que se trata de la aplicación utilizada por el ganador, casualmente.

La resolución podría tardar años en publicarse, y la jubilada reclama que el proceso judicial se celebre con la mayor celeridad posible. Desafortunadamente, Jane Doe pasó de ser millonaria a tener que luchar por su premio en cuestión de días.