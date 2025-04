Esta jubilada de 'First dates' deja pasmado a su cita con sus gustos en la cama: "Yo pasiva, dejo que me hagan de todo, estoy jubilada

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Hoy se han conocido dos personas de edad avanzada. Por un lado, estaba Marcelino, un hombre de 72 años de edad con "la hormona de la facilidad"; por el otro, llegaba Carmen, una jubilada en busca de alguien divertido y a quien llaman 'La Bombi', que estuvo muchos años casada.

La cita empezaba bien, pues revelaban que a ambos les gusta el flamenco y la rumba: "Me marco yo una rumba que ya quisieran los 'Romeros de la Puebla'", comentaba Carmen. Incluso hacía broma con quien se había encontrado como cita: "Yo había pedido a Bertín Osborne pero como sé que está ocupado el Marce no está mal".

Sin embargo, el momento más curioso e inesperado, a razón de los gestos de sorpresa de Marcelino, fue al hablar del sexo. Carmen tenía claro qué busca en una relación con un hombre y no dudaba en dejárselo bien claro: "Yo pasiva, dejo que me hagan de todo, estoy jubilada", le espetaba.

Antes del confesionario final, el hombre se animó a tocar una rumba a su cita, que se quedó completamente fascinada. Como no podía ser de otra forma, finalmente ambos decidía seguir conociéndose y darse una segunda cita.