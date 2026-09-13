Una jubilada se hace autónoma para aumentar sus ingresos y termina devolviendo 4.700 € a la Seguridad Social

A cada vez más gente en España le da por echar una mano o buscarse un extra mientras ya están jubilados, pero ojo, porque con la Seguridad Social no se juega y hay que andar con pies de plomo con los requisitos.

Imagínate el caso de una mujer jubilada que cobraba una pensión de 917 euros al mes y, por aquello de sacarse un dinerillo extra, se metió a currar en la hostelería durante cuatro cuartos de año (cuatro meses). El problema es que se dio de alta como autónoma y se olvidó por completo de avisar a la Seguridad Social de que estaba currando otra vez.

Por si fuera poco, echando cuentas a final de año se vio que con ese extra superaba por completo el límite del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que marca la ley para poder jubilarse y seguir cotizando a la vez. Al pasarse de la raya permitida, todo el chanchullo le salió caro: la administración consideró que esos 917 euros que había ido cobrando eran una prestación indebida y ahora le reclama una buena deuda.

CLIENTES ANTE UN CAJERO AUTOMATICO DE ABANCA. BANCO. DINERO. EFECTIVO / GUSTAVO SANTOS / VIGO

No le salieron las cosas como ella realmente esperaba

Una mujer jubilada se llevó un buen susto cuando la Seguridad Social le exigió que devolviera casi 4.800 euros (exactamente 4.768,82 euros) que había cobrado de su pensión durante unos meses. Ante esto, decidió llevar el caso a los tribunales.

Al principio, el Juzgado de lo Social número 12 de Valladolid se puso de su parte, ya que consideraban que lo que estaba haciendo era totalmente compatible con cobrar la jubilación. Sin embargo, la Seguridad Social no se quedó de brazos cruzados y recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

Al final, el TSJ le dio la vuelta a la tortilla y le dio la razón al organismo público. El motivo es que el artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social es muy claro: en este caso concreto, cobrar la pensión y trabajar al mismo tiempo no está permitido.