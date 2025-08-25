Suscripción

Esta es la jubilación reversible que el Gobierno quiere implementar en España

Con ella, los jubilados podrán volver a trabajar, pero siempre será voluntaria

Claudio Torres

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración puso sobre la mesa una propuesta que consistía en que los trabajadores que ya se hayan retirado de su empleo pudieran volver a trabajar aunque ya estén jubilados.

El nombre que recibe este sistema es "jubilación reversible" y con ello buscan mejorar la viabilidad del sistema de pensiones a la par que los trabajadores que se acojan a esto puedan recibir una retribución aún mayor.

Por supuesto, esto siempre será algo voluntario y serán los pensionistas los que elijan si quieren volver a reincorporarse al mercado laboral o no.

Por el momento, lo que está aprobado es que los que se acojan a la jubilación reversible trabajen un 25% de la jornada como mínimo para acogerse a la jubilación reversible, pero se ha propuesto subir al 40% a la par que aumentar en un 20% la retribución otorgada por ello.

Si te estás preguntando cuánto podrías cobrar si aceptas esta "jubilación reversible", la pensión se te aumentará en un 20% si trabajas una jornada parcial entre un 60% y un 80% de una jornada completa.

Y si es entre un 40% y un 60%, entonces tu pensión aumentará en un 10%. Estos pagos son compatibles con los incentivos a la demorada para aquellos que hayan retrasado su salida del mercado laboral.

Un 75% de las personas que se acogen a la jubilación reversible son autónomos y son un 11,4% del total de los nuevos jubilados en la actualidad, casi el doble que en el año 2019 (donde era del 6,6%).

Por ello, la edad media de jubilación actual es mayor que en aquel año (actualmente, es de 65,2 años).

