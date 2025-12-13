Jubilación anticipada sin coeficientes reductores: Estas son las únicas profesiones que la Seguridad Social no penaliza

El sistema de pensiones español está tensionado y es algo que todo el mundo conoce, también el Gobierno. Por eso, trata de insaturar medidas que alivien las arcas públicas, aunque los expertos apuntan a que el problema es de fondo y que terminará por explotar de igual manera en un momento u otro.

Sin embargo, los intentos de aligerarlo no cesan y desde la Seguridad Social se permite tan solo a unos pocos profesionales la posibilidad de jubilarse antes de tiempo sin penalización en la cuota de la pensión. Así lo marca el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social.

El gasto en pensiones aumentó un 6,56 % en agosto, hasta los 12.829 millones

Es una medida reservada solamente a aquellas profesiones que por dureza o riesgo obliguen a sus trabajadores a retirarse a una edad más temprana. Uno de estos sectores es el de la construcción, eminentemente requiere de esfuerzo físico evidente y donde el desgaste o los accidentes laborales son el pan de cada día. Por eso, el 71% de sus profesionales podrían acogerse a la medida.

También se tienen en cuenta aquellos casos en los que se contempla que los trabajadores tienen mayor riesgo de siniestralidad o de desarrollar enfermedades crónicas o degenerativas.

Un obrero trabaja en la construcción de un edificio, en Barcelona.

Para certificar que uno es apto para aprovecharse de la jubilación anticipada sin reductores, es imprescindible acreditar un elevado impacto negativo en aspectos como la penosidad, la peligrosidad, la toxicidad o la insalubridad del puesto de trabajo.

Respecto al primer criterio, la ley indica que responde a la "realización de actividades en condiciones extremas que implican un esfuerzo constante o de gran dificultad caracterizado, entre otras circunstancias, por la edad, la exposición a calor o frío extremo, ruido, vibraciones, uso permanente de fuerza física, nocturnidad y uso permanente de equipos de protección personal portados".

De esta manera, el Gobierno se asegura de que solamente pueden beneficiarse aquellos que cumplan con unos criterios objetivos y no en base a opiniones subjetivas personales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Esta posibilidad que se abre en la Seguridad Social, además de asegurar la salud de algunos profesionales también pretende incentivar el relevo generacional, ya que las nuevas generaciones también suelen estar más al día de los avances tecnológicos y se entiende que contribuyen a mejorar la productividad del sector en general.

Además de la construcción, otros sectores incluidos en esta medida son la minería, los trabajadores del mar, como los pescadores, el personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, determinados artistas cuya herramienta de trabajo es el cuerpo, bomberos, agentes de seguridad, etcétera.