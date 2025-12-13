Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joan GarciaMbappéBarça - OlympiacosReal Sociedad - GironaClasificación LigaAdama TraoréGuardiolaPilar CalvoKluivertBarcelona - OsasunaVíctor MuñozJulián ÁlvarezGarbiñe MuguruzaRivaldoPremier Padel BarcelonaBarcelona - Osasuna horarioBarcelona - Osasuna alineacionesCruces ChampionsJoan PradellsJordi CruyffEmparejamientos Copa del ReyPróximo partido BarcelonaRally Dakar 2026
instagramlinkedin

Trabajo

Jubilación anticipada sin coeficientes reductores: Estas son las únicas profesiones que la Seguridad Social no penaliza

El sistema de pensiones español permite la retirada temprana de ciertos sectores donde los trabajadores hacen un uso indispensable del esfuerzo físico

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre si los jóvenes cobrarán una pensión: &quot;La caja no se ha roto&quot;

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre si los jóvenes cobrarán una pensión: "La caja no se ha roto" / SPORT.es

Pol Langa

Pol Langa

El sistema de pensiones español está tensionado y es algo que todo el mundo conoce, también el Gobierno. Por eso, trata de insaturar medidas que alivien las arcas públicas, aunque los expertos apuntan a que el problema es de fondo y que terminará por explotar de igual manera en un momento u otro.

Sin embargo, los intentos de aligerarlo no cesan y desde la Seguridad Social se permite tan solo a unos pocos profesionales la posibilidad de jubilarse antes de tiempo sin penalización en la cuota de la pensión. Así lo marca el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social.

El gasto en pensiones aumenta un 6,56 % en agosto, hasta los 12.829 millones

El gasto en pensiones aumentó un 6,56 % en agosto, hasta los 12.829 millones / ·

Es una medida reservada solamente a aquellas profesiones que por dureza o riesgo obliguen a sus trabajadores a retirarse a una edad más temprana. Uno de estos sectores es el de la construcción, eminentemente requiere de esfuerzo físico evidente y donde el desgaste o los accidentes laborales son el pan de cada día. Por eso, el 71% de sus profesionales podrían acogerse a la medida.

También se tienen en cuenta aquellos casos en los que se contempla que los trabajadores tienen mayor riesgo de siniestralidad o de desarrollar enfermedades crónicas o degenerativas.

Un obrero trabaja en la construcción de un edificio, en Barcelona.

Un obrero trabaja en la construcción de un edificio, en Barcelona. / / ÁNGEL GARCÍA MARTOS

Para certificar que uno es apto para aprovecharse de la jubilación anticipada sin reductores, es imprescindible acreditar un elevado impacto negativo en aspectos como la penosidad, la peligrosidad, la toxicidad o la insalubridad del puesto de trabajo.

Respecto al primer criterio, la ley indica que responde a la "realización de actividades en condiciones extremas que implican un esfuerzo constante o de gran dificultad caracterizado, entre otras circunstancias, por la edad, la exposición a calor o frío extremo, ruido, vibraciones, uso permanente de fuerza física, nocturnidad y uso permanente de equipos de protección personal portados".

De esta manera, el Gobierno se asegura de que solamente pueden beneficiarse aquellos que cumplan con unos criterios objetivos y no en base a opiniones subjetivas personales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Esta posibilidad que se abre en la Seguridad Social, además de asegurar la salud de algunos profesionales también pretende incentivar el relevo generacional, ya que las nuevas generaciones también suelen estar más al día de los avances tecnológicos y se entiende que contribuyen a mejorar la productividad del sector en general.

Noticias relacionadas y más

Además de la construcción, otros sectores incluidos en esta medida son la minería, los trabajadores del mar, como los pescadores, el personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, determinados artistas cuya herramienta de trabajo es el cuerpo, bomberos, agentes de seguridad, etcétera.

TEMAS

  1. Niño Becerra, experto en economía: “Están condenando a España a un modelo de crecimiento pobre”
  2. Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años
  3. Precio del euríbor hoy, 10 de diciembre de 2025: la cuota toca máximos y preocupa a los hipotecados
  4. La AEMET enciende las alarmas en España por la borrasca Emilia: estas zonas podrían registrar lluvias de más de 100 litros
  5. Iñaki Urdangarín rompe su silencio: 'El primer día en la cárcel fue el peor, no se lo deseo a nadie
  6. Cuánto subirán las pensiones en 2026 y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
  7. Esnáider, sobre el futuro de Guardiola en el Manchester City: 'Lo vi con ganas de irse
  8. Hacienda, al acecho: Los bancos señalarán a quienes hagan movimientos de más de 25.000 euros al año

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

"La incertidumbre es mucho peor que el miedo"

Jubilación anticipada sin coeficientes reductores: Estas son las únicas profesiones que la Seguridad Social no penaliza

Cambio en la burocracia: el Gobierno activa el "acceso automático" al IMV para miles de desempleados que agoten el paro

Cambio en la burocracia: el Gobierno activa el "acceso automático" al IMV para miles de desempleados que agoten el paro

Juan Leo, jubilado tras 45 años cotizando y una pensión de 1.600 euros: "Hay jóvenes que cobran más que yo"

Juan Leo, jubilado tras 45 años cotizando y una pensión de 1.600 euros: "Hay jóvenes que cobran más que yo"

Dimite el alcalde socialista de la localidad cordobesa de Belalcázar, señalado por acoso sexual

Dimite el alcalde socialista de la localidad cordobesa de Belalcázar, señalado por acoso sexual

Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por 'Águila roja', 'Amar es para siempre' o 'Machos alfa'

Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por 'Águila roja', 'Amar es para siempre' o 'Machos alfa'