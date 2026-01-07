Jubilación anticipada: así te afectará el nuevo recorte de la Seguridad Social

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha alertado sobre un posible recorte de hasta 400 euros en la pensión máxima de jubilación a partir de 2026. A través de un vídeo de TikTok, Muñoz explica que la causa se debe al fin de la disposición transitoria 34, una normativa que hasta ahora suavizaba los efectos de adelantar la jubilación.

¿En qué cambiará la pensión en 2026?

La disposición transitoria 34 permitía que trabajadores que se jubilaran anticipadamente y cuyo importe de pensión superara la máxima recibieran coeficientes reductores más bajos.

Por ejemplo, un trabajador que se jubile a los 63 años puede ver su pensión reducida únicamente un 5,8%, en lugar del 13% que se aplica con normalidad, cobrando 3.079 euros en 2026.

Sin embargo, desde el 1 de enero de 2026, este régimen especial desaparece y se aplicarán los coeficientes reductores generales que se establecen en el artículo 208. ¿Qué significa esto? Que un trabajador con características similares puede ver una reducción del 21%, cobrando solo 2.654 euros, representando un recorte próximo a los 400 euros.

Eso sí, no todos los casos se verán afectados. Quedan exentas las personas cuya extinción de contrato ocurriera antes del 1 de enero de 2022, siempre que no hayan cotizado más de 12 meses después, y quienes hayan perdido su empleo por ERE o acuerdo colectivo aprobado antes de esa fecha.

El funcionario advierte que este cambio busca ajustar la pensión máxima a la normativa general y pone en evidencia la importancia de planificar la jubilación con antelación, especialmente para quienes consideren adelantar su salida del mercado laboral.

En todo caso, este consejo de Alfonso Muñoz es tan solo eso, un consejo. Y muchas personas seguirán solicitando la jubilación anticipada pese a los coieficientes reductores de los que hemos hablado en este artículo.