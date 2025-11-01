¿Jubilación a los 70 años? Así podrían cambiar las pensiones en los próximos años

¿Estás pensando próximamente en una jubilación o es algo que ya estás planteándote a largo plazo? Sea tanto una como otra tu situación, te interesa saber que todo apunta a que habrá severos cambios en las jubilaciones durante estos próximos años.

Las pensiones que nos esperan en un futuro

Ignacio Solsona, abogado, ha hablado recientemente acerca de las modificaciones que podrían llegar al sistema de pensiones próximamente. ¿Lo más alarmante? Que asegura que ya hay conversaciones en torno a una potencial jubilación a los 70 años.

¿Cómo se explica esto? Según apunta Ignacio, parece ser que en un futuro se revisará la cotización de los trabajadores de forma que si se estima que no ha cotizado durante suficiente tiempo (alrededor de 38 años y medio), se exigirá un aumento progresivo de la edad de jubilación.

Por el momento no hay nada concreto y la mención de los 70 años es más una posibilidad hipotética que una realidad, pero lo que sí parece ser más realista es que para 2027 la edad de jubilación a los 67 años sea una opción recurrente.

Otro cambio derivado de estos planteamientos es que el período de cotización que se tiene en cuenta para calcular las pensiones pase a incrementarse; es decir, no se descarta que se consideren hasta 29 años trabajados de manera más habitual.

¿Por qué se está pensando en todas estas opciones? Principalmente por el hecho de que en España el descenso de la natalidad impulsa la presencia de una población más envejecida, lo que a su vez implica un mayor número de interesados en las pensiones respecto al número de trabajadores jóvenes.

Posiblemente, la única ventaja de que estas conversaciones estén teniendo lugar ahora es que aquellos cuya jubilación ha de llegar en algunas décadas pueden empezar a preparar sus finanzas con una mayor idea del panorama que se van a encontrar.

¿Qué te parece esta posibilidad relativa a las pensiones? ¿Lo ves adecuado dado el estado actual de la población o crees que el gobierno debería encontrar alguna forma de reforzar las pensiones sin que sea a costa de los propios trabajadores?