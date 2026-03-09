Quién es Juanma Moreno, invitado estrella de 'El Hormiguero' para hoy, 9 de marzo

Empieza la semana y, con ella, la primera emisión de 'El Hormiguero', la cual contará con la presencia de un invitado estelar en forma de una de las figuras más relevantes del panorama político de Andalucía. Efectivamente, estamos hablando de Juanma Moreno.

Nacido en Barcelona en el año 1970 en el seno de una familia granadina, Juanma Moreno regresó a Málaga poco tiempo después, donde acabó graduándose años más tarde en Protocolo y comenzó su andadura dentro del partiduo popular.

Tanto es así que empezó su carrera política constando como concejal del Ayuntamiento de Málaga para, más tarde, dar el salto a Madrid y formar parte del equipo de Secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad bajo el mandato de Mariano Rajoy entre 2011 y 2014.

A partir de ese momento, regresó una vez más a su tierra con el objetivo de liderar al Partido Popular en una de las oposiciones más difíciles de España, dado que Andalucía siempre había sido socialista.

Algo que cambió gracias a, entre otros factores, la figura de Juanma Moreno, quien consiguió la presidencia de la Junta de Andalucía gracias al pacto establecido con Ciudadanos y Vox a través de una coalición sin precedentes.

Y es que, si bien es cierto que Juanma Moreno no fue el candidato más votado en 2019, en 2022 volvió a presentarse consiguiendo la ansiada mayoría absoluta. Desde entonces ha ejercido su cargo como presidente de la Junta de Andalucía a través de una perspetiva que muchos consideran de corte centrista.

En la actualidad, consta como una de las figuras políticas que más peso tiene dentro del Partido Popular debido al peso que este ha tenido en la expansión del partido en Andalucía, contando con un prestigio creciente dentro de sus filas.

Con todo esto en mente, Juanma Moreno acudirá a divertirse a 'El Hormiguero' hoy mismo, día 9 de marzo, con el objetivo de charlar sobre el panorama político actual y, sobre todo, abrirse frente a un Pablo Motos que intentará sacar a la luz su lado más personal.