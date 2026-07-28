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Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si vuelves a trabajar después de una baja médica, has de tener en cuenta dos aspectos fundamentales"

El experto en derecho compartió un nuevo vídeo a través de su cuenta personal de TikTok

El nuevo consejo de Juanma Lorente, en el punto de mira

El nuevo consejo de Juanma Lorente, en el punto de mira / TIKTOK

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que advirtió que "si vuelves a trabajar después de una baja médica, has de tener en cuenta dos aspectos fundamentales".

Al volver de una baja laboral, el trabajador ha de tener en cuenta de que ha de seguir manteniendo las funciones que tenía anteriormente obligatoriamente. "El puesto de trabajo se tiene que mantener", avisó el experto en derecho.

Lorente quiso dejar claro que "no vale eso de volver después de ocho meses de baja y la empresa te diga: 'Oye, que hemos reestructurado la empresa y ahora te tienes que dedicar a otra cosa totalmente distinta'".

Si se da este caso, el abogado laboralista comentó que "lo que le están haciendo al trabajador es una modificación sustancial de las condiciones laborales". Asimismo, no dudó en decir que "no deja de ser una represalia por coger la baja médica".

El experto en derecho fue claro: "No os preocupéis, si esto ocurre se puede reclamar". Aunque, expuso que hay que ser rápido con la reclamación. "Ya sea para volver al puesto anterior o ya sea para marcharte de la empresa con indemnización".

Por otro lado, Lorente destacó que es fundamental "no aguantar ningún tipo de represalia a nivel de acoso".

"No es normal que, cuando un trabajador vuelve al trabajo después de una baja de larga duración, llegue y no tenga nada que hacer porque no le asignan tareas. Tampoco es normal que el jefe le haga el vacío. Y tampoco es normal que sus compañeros lo traten peor", expuso en su cuenta de TikTok.

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El consejo final que otorgó fue que "lo más normal es que necesites un asesoramiento especializado" para tratar la situación al detalle.

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