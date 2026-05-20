Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ansu FatiCuti RomeroLesión FermínMourinhoMercado de fichajesMika FayeReal MadridLeBron JamesCuándo juega AlcarazFinal Champions femeninaGiro Italia etapa 11Clasificación Giro ItaliaHija GuardiolaGranada - Real MadridMotoGPAlcarazHorarios F1 CanadáDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasPaula BlasiReciclar ropaMikel ArtetaIturraldeLuis FigoPaseo marítimoManu CarreñoPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Volver de una baja médica es peligroso"

El experto en derecho compartió un nuevo vídeo en su cuenta de TikTok

Juanma Lorente, sobre las bajas médicas

Juanma Lorente, sobre las bajas médicas / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que desveló que "es peligroso volver de una baja médica, por lo que hay que tener en cuenta varios aspectos".

En primer lugar, el experto en derecho empezó advirtiendo que "volver al trabajo tras una baja médica puede ser muy desagradable", pero no se refiere a un problema físico que te impida trabajar, sino que aclaró que "hablo de algo totalmente diferente”.

El abogado laboralista aseguró que hay empresas españolas que no se toman nada bien que un trabajador coja la baja médica porque se encuentre mal, algo ante lo que no pueden hacer nada, pues es el médico quien revisa al empleado y ve que la mejor opción es coger la baja para que se recupere.

Por esta razón, Lorente avisó de que "muchas empresas se empeñan en hacerte la vida imposible. Y esto, os tiene que quedar muy claro que es completamente ilegal". Aparte, informó que si ocurre esta situación, el trabajador puede pedir una salida de la empresa y con indemnización.

Baja médica

Baja médica / Archivo

Quiso dejar claro que "la empresa no te puede hacer acaso laboral porque vuelves de baja". Por otro lado, aseguró que la empresa "no te puede degradar en tu puesto de trabajo por el mero hecho de que hayas estado enfermo".

Pero no es lo único que no pueden hacer, ya que tampoco pueden cambiar el horario ni el sueldo, algo que muchos trabajadores españoles no conocen. Las condiciones deben ser las mismas que antes de que el empleado cogiese la baja médica.

Por último, el experto en derecho explicó que lo intentan hacer con el objetivo de que "te sientas mal y que te vayas por tu cuenta".

Noticias relacionadas

Récord en las bajas médicas

En 2025, España alcanzó una cifra récord de bajas laborales, ya que de cada 1.000 empleados, 54 se cogieron la baja en algún momento del año. Más del 50 % de las bajas se deben al estrés y la ansiedad.

TEMAS

  1. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos hasta lograrlo
  2. El móvil de Jonathan Andic lo sitúa en Collbató días antes de la muerte del padre y fundador de Mango Isak Andic: última hora de la detención, en directo
  3. La reconciliación más esperada por Marcus Rashford: regresa junto a su novia de la infancia
  4. Entrará en vigor: La UE cambia las normas y pagará automáticamente a los españoles que reciclen su ropa
  5. Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: 'Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe
  6. Josep Pedrerol saca a la luz el motivo del enfado de Mbappé en el Real Madrid: 'Se siente solo y maltratado
  7. Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por homicidio
  8. Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Volver de una baja médica es peligroso"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Volver de una baja médica es peligroso"

David Broncano, beneficiado tras la cancelación de La Sexta a Marc Giró: este es el motivo

Muchas familias lo desconocen: la ayuda de la Seguridad Social que ofrece hasta 115 euros al mes por hijo

El Gobierno mantiene las entradas de cine a dos euros para los mayores de 65 años: "Es una medida que beneficia a todos"

El Gobierno mantiene las entradas de cine a dos euros para los mayores de 65 años: "Es una medida que beneficia a todos"

La AEMET avisa de que llega el calor: casi 40ºC en estas zonas de España

La AEMET avisa de que llega el calor: casi 40ºC en estas zonas de España

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026: estas son las fechas según tu banco

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026: estas son las fechas según tu banco

Nace 'Adecco School by Tapas': la empresa de talento y la cabecera de restauración se alían para elevar el estándar de la hostelería

Nace 'Adecco School by Tapas': la empresa de talento y la cabecera de restauración se alían para elevar el estándar de la hostelería

La opinión de Gabriel Rufián sobre la imputación de Zapatero: "Pregunta de examen"

La opinión de Gabriel Rufián sobre la imputación de Zapatero: "Pregunta de examen"