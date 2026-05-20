Juanma Lorente, abogado laboralista: "Volver de una baja médica es peligroso"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que desveló que "es peligroso volver de una baja médica, por lo que hay que tener en cuenta varios aspectos".

En primer lugar, el experto en derecho empezó advirtiendo que "volver al trabajo tras una baja médica puede ser muy desagradable", pero no se refiere a un problema físico que te impida trabajar, sino que aclaró que "hablo de algo totalmente diferente”.

El abogado laboralista aseguró que hay empresas españolas que no se toman nada bien que un trabajador coja la baja médica porque se encuentre mal, algo ante lo que no pueden hacer nada, pues es el médico quien revisa al empleado y ve que la mejor opción es coger la baja para que se recupere.

Por esta razón, Lorente avisó de que "muchas empresas se empeñan en hacerte la vida imposible. Y esto, os tiene que quedar muy claro que es completamente ilegal". Aparte, informó que si ocurre esta situación, el trabajador puede pedir una salida de la empresa y con indemnización.

Baja médica / Archivo

Quiso dejar claro que "la empresa no te puede hacer acaso laboral porque vuelves de baja". Por otro lado, aseguró que la empresa "no te puede degradar en tu puesto de trabajo por el mero hecho de que hayas estado enfermo".

Pero no es lo único que no pueden hacer, ya que tampoco pueden cambiar el horario ni el sueldo, algo que muchos trabajadores españoles no conocen. Las condiciones deben ser las mismas que antes de que el empleado cogiese la baja médica.

Por último, el experto en derecho explicó que lo intentan hacer con el objetivo de que "te sientas mal y que te vayas por tu cuenta".

Noticias relacionadas

Récord en las bajas médicas

En 2025, España alcanzó una cifra récord de bajas laborales, ya que de cada 1.000 empleados, 54 se cogieron la baja en algún momento del año. Más del 50 % de las bajas se deben al estrés y la ansiedad.