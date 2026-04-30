SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Nunca te vayas del trabajo sin reclamar esto"
El experto en derecho compartió un nuevo consejo a través de su cuenta personal de TikTok
Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que desveló lo que no debes hacer cuando abandonas una empresa.
En el video, explicó que es importante reclamar ciertos derechos incluso si te marchas por voluntad propia, ya sea mediante una baja voluntaria, un despido o una excedencia.
El experto en derecho quiso dejar claro que es algo que "mucha gente no lo sabe y se va de su empresa sin ser consciente del error que están llevando a cabo". Se trata del finiquito, pero avisó a sus seguidores: "Ojo, no del finiquito que tú estás pensando".
En ese instante, el abogado laboralista señaló que "el finiquito está formado por los días que has trabajado en el mes antes de irse".
Asimismo, compartió el siguiente ejemplo: "Si te vas un 20 de abril, pues 20 días de abril de sueldo, que son las vacaciones pendientes por disfrutar hasta ese 20 de abril".
"Imagínate que en 2025 no has disfrutado de vacaciones y que en 2026 tampoco. Pues te tendrán que pagar las vacaciones de 2025 y la de 2026 hasta el 20 de abril. Y también si no tienes prorrateadas las pagas extras, lo que te corresponda de pagas extras", manifestó en TikTok.
Por esta razón, Lorente reveló: "De hecho, si te vas de la empresa y no te pagan algún concepto, que sepas que puedes demandar y lo más normal es que ganes".
La opinión del abogado laboralista no está pasando desapercibida en TikTok. Un usuario señaló que "lo más importante es la indemnización, eso es lo que hay que lograr, aunque muchas ponen trabas y hacen lo imposible por no pagar la indemnización, que es lo mejor".
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