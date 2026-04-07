Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hacer esto en el trabajo es motivo de despido disciplinario"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok para desvelar que "comprar entradas de un concierto en el trabajo es motivo de despido disciplinario", una acción que muchas personas hacen sin ser conscientes de las consecuencias.

"Que levante la mano quien no haya estado en una cola virtual para comprar entradas para el concierto de su cantante favorito mientras que estaba trabajando. Bueno, pues mucho cuidado", empezó alertando a todos sus seguidores.

A pesar de que adquirir entradas en el trabajo no es inherentemente ilegal, puede constituir como un incumplimiento contractual si se usan recursos de la empresa o se descuida el puesto.

Según el punto de vista de Lorente, "es una razón clara de despido disciplinario".

El abogado laboralista puso el siguiente ejemplo: "Vamos a ver, imagínate que estás en tu jornada laboral y a las 12:00 horas salen las entradas para Maluma, y desde las 11:30 horas estás en la página para intentar coger las entradas. Claro, si estás entrando en la cola virtual esperando para ver cuándo te toca y cuando te toca entras como un poseso para coger las entradas, durante ese tiempo no estás trabajando".

No dudó en recalcar que "no estás trabajando", advirtiendo de que "como a tu jefe se le ocurra pasar por atrás y no lo entiende, te puede sancionar o incluso te puede despedir", debido a que "estás realizando otra actividad en tiempo de jornada laboral".

Asimismo, informó que "si es el ordenador es de empresa y solo se puede utilizar para fines profesionales, tu jefe se puede meter después en el historial para ver todo lo que has buscado".

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"Aunque la mayoría de los españoles lo haces, cuidado porque no es cualquier cosa y puedes salir de la empresa sin ninguna indemnización", concluyó.