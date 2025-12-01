Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Trabajo

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre trabajar los fines de semana: "No pueden obligarte incluso si viene en tu contrato"

"Tu contrato es algo vivo y por mucho que ponga que tu jornada es de lunes a domingo...", anticipa el especialista

Juanma Lorente, abogado laboralista, en TikTok

Juanma Lorente, abogado laboralista, en TikTok / El Confidencial

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Conocer los derechos de los trabajadores es indispensable para el correcto funcionamiento de una empresa, por lo que es importante que tanto jefes como empleados los conozcan de cara a llevar una vida laboral saludable.

En este sentido, muchos desconocen cuáles son las garantías que la ley les otorga en el contexto de trabajo, razón por la que existen perfiles como el de Juan Manuel Lorente, un abogado laboralista que hace uso de sus redes sociales para divulgar información sobre su área de experticia.

Entre otros tópicos, Lorente recientemente abordó qué hacer en caso de que una empresa quiera cambiar significativamente la rutina de un trabajador sin negociación alguna, aclarando en primera instancia que no se puede.

@juanmalorentelaboralista

❌ NO PUEDEN 🛑 ¿Te pueden cambiar la jornada y hacerte trabajar fines de semana “porque sí”? El Supremo acaba de decir que NO. Muchas empresas intentan ampliar la jornada de lunes a viernes para incluir sábados y domingos… pero el Tribunal Supremo ha dejado claro que no pueden imponerlo unilateralmente, aunque en el contrato aparezca “de lunes a domingo”. ¿Por qué? Porque pasar de trabajar solo entre semana a hacerlo también en fin de semana altera por completo tu organización personal y laboral. Y eso, según el Supremo, requiere negociación, no una orden. ➡️ Es una modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 ET), no un simple ajuste horario. ➡️ La empresa debe justificar la causa, abrir un periodo de consultas y permitir al trabajador aceptar o extinguir su contrato con indemnización. ➡️ Si no lo hace, el cambio es ilegal. Si tu empresa te ha intentado mover a fines de semana sin negociación, puedes impugnarlo. 📌 Guarda este post si te afecta 📩 Escríbeme “consulta” si necesitas asesoramiento 🔁 Compártelo con quien esté en esta situación

♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista

"No te pueden obligar a trabajar un fin de semana incluso teniendo un contrato en el cual venga especificada la jornada de lunes a domingo", destaca el abogado.

"Imagínate que firmas un contrato en el que viene esa cláusula, jornada de lunes a domingo. Sin embargo, durante toda tu relación laboral tu jornada ha sido de lunes a viernes, sin que jamás hayas trabajado ni sábado ni domingo, describe como ejemplo para contextualizar lo anteriormente establecido.

"De buenas a primeras a tu jefe le da por decirte que la semana que viene vas a trabajar sábado y domingo y que vas a descansar durante la semana y cuando le protestas te dice que viene en tu contrato", prosigue narrando la situación hipotética.

Posteriormente, Lorente asegura que, si la empresa de un trabajador ha intentado mover su horario a los fines de semana sin previa negociación, puede impugnarlo. "Tu contrato es algo vivo y por mucho que ponga que tu jornada es de lunes a domingo, pero termina siendo de lunes a viernes, para cambiarla tendrá que haber una modificación sustancial, razones técnicas, organizativas, etc.", informa.

"Es una modificación sustancial de condiciones de trabajo, artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, no un simple ajuste horario. La empresa debe justificar la causa, abrir un periodo de consultas y permitir al trabajador aceptar o extinguir su contrato con indemnización", finaliza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este final de mes e inicio de diciembre: 'Esperamos la llegada de...
  2. Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: 'Las vacaciones anuales no serán inferiores a treinta días naturales
  3. El 'intercambio de parejas' entre Éder Militao y Leo Pereira: 'Hemos decidido terminar y creemos que fue lo mejor
  4. Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025
  5. Wayne Rooney, sobre su dieta basada en comida rápida: 'Tuve que alimentarme de patatas fritas y fideos con curry
  6. Las fotos de Fernando Alonso y Melissa Jiménez: Navidades juntos y en familia para confirmar su sólido amor
  7. Un abogado laboralista explica si se puede estudiar oposiciones durante una baja laboral y bajo qué condiciones
  8. Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

¿Guardas música de los 80, 90 o 2000? Podrías tener un CD valorado en miles de euros

¿Guardas música de los 80, 90 o 2000? Podrías tener un CD valorado en miles de euros

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre trabajar los fines de semana: "No pueden obligarte incluso si viene en tu contrato"

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre trabajar los fines de semana: "No pueden obligarte incluso si viene en tu contrato"

Las herramientas que ofrece Feníe Energía a las empresas instaladoras para facilitarles su día a día

Las herramientas que ofrece Feníe Energía a las empresas instaladoras para facilitarles su día a día

De la granja a tu hogar: ¿Qué beneficios tiene el biometano para los consumidores?

De la granja a tu hogar: ¿Qué beneficios tiene el biometano para los consumidores?

De una casa de cuatro pisos a una caravana: La historia de la pareja catalana que decidió cambiar su estilo de vida

De una casa de cuatro pisos a una caravana: La historia de la pareja catalana que decidió cambiar su estilo de vida

Kevin Koester, atleta de CrossFit con 58 años, revela su secreto para mantenerse en forma a su edad

Kevin Koester, atleta de CrossFit con 58 años, revela su secreto para mantenerse en forma a su edad

El empresario José Elías asegura que un "gran partido político" le pidió ayuda para solventar el problema de la vivienda

El empresario José Elías asegura que un "gran partido político" le pidió ayuda para solventar el problema de la vivienda