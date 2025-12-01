Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre trabajar los fines de semana: "No pueden obligarte incluso si viene en tu contrato"

Conocer los derechos de los trabajadores es indispensable para el correcto funcionamiento de una empresa, por lo que es importante que tanto jefes como empleados los conozcan de cara a llevar una vida laboral saludable.

En este sentido, muchos desconocen cuáles son las garantías que la ley les otorga en el contexto de trabajo, razón por la que existen perfiles como el de Juan Manuel Lorente, un abogado laboralista que hace uso de sus redes sociales para divulgar información sobre su área de experticia.

Entre otros tópicos, Lorente recientemente abordó qué hacer en caso de que una empresa quiera cambiar significativamente la rutina de un trabajador sin negociación alguna, aclarando en primera instancia que no se puede.

@juanmalorentelaboralista ❌ NO PUEDEN 🛑 ¿Te pueden cambiar la jornada y hacerte trabajar fines de semana “porque sí”? El Supremo acaba de decir que NO. Muchas empresas intentan ampliar la jornada de lunes a viernes para incluir sábados y domingos… pero el Tribunal Supremo ha dejado claro que no pueden imponerlo unilateralmente, aunque en el contrato aparezca “de lunes a domingo”. ¿Por qué? Porque pasar de trabajar solo entre semana a hacerlo también en fin de semana altera por completo tu organización personal y laboral. Y eso, según el Supremo, requiere negociación, no una orden. ➡️ Es una modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 ET), no un simple ajuste horario. ➡️ La empresa debe justificar la causa, abrir un periodo de consultas y permitir al trabajador aceptar o extinguir su contrato con indemnización. ➡️ Si no lo hace, el cambio es ilegal. Si tu empresa te ha intentado mover a fines de semana sin negociación, puedes impugnarlo. 📌 Guarda este post si te afecta 📩 Escríbeme “consulta” si necesitas asesoramiento 🔁 Compártelo con quien esté en esta situación ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista

"No te pueden obligar a trabajar un fin de semana incluso teniendo un contrato en el cual venga especificada la jornada de lunes a domingo", destaca el abogado.

"Imagínate que firmas un contrato en el que viene esa cláusula, jornada de lunes a domingo. Sin embargo, durante toda tu relación laboral tu jornada ha sido de lunes a viernes, sin que jamás hayas trabajado ni sábado ni domingo, describe como ejemplo para contextualizar lo anteriormente establecido.

"De buenas a primeras a tu jefe le da por decirte que la semana que viene vas a trabajar sábado y domingo y que vas a descansar durante la semana y cuando le protestas te dice que viene en tu contrato", prosigue narrando la situación hipotética.

Posteriormente, Lorente asegura que, si la empresa de un trabajador ha intentado mover su horario a los fines de semana sin previa negociación, puede impugnarlo. "Tu contrato es algo vivo y por mucho que ponga que tu jornada es de lunes a domingo, pero termina siendo de lunes a viernes, para cambiarla tendrá que haber una modificación sustancial, razones técnicas, organizativas, etc.", informa.

"Es una modificación sustancial de condiciones de trabajo, artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, no un simple ajuste horario. La empresa debe justificar la causa, abrir un periodo de consultas y permitir al trabajador aceptar o extinguir su contrato con indemnización", finaliza.