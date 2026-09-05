Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si tienes un accidente laboral debes ir a la mutua desde primera hora"

El artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) describe los accidentes de trabajo como "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena". Además, no se limita a los accidentes que tienen lugar en las instalaciones de la compañía.

De hecho, el artículo 156.2 de LGSS reconoce también los accidentes que ocurren en el trayecto habitual entre el domicilio y el trabajo, los que suceden en actos de salvamento relacionados con el trabajo, las enfermedades no incluidas en la lista de enfermedades profesionales que el trabajador contraiga con motivo de su trabajo y las enfermedades o defectos anteriores que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

Médico tramitando una baja laboral / .

En este punto, es importante diferenciar entre accidente laboral o enfermedad profesional y enfermedad común o accidente no laboral. De hecho, estas contingencias tienen consecuencias económicas distintas. Si estás de baja por accidente laboral, podrás cobrar desde el primer día hábil tras el suceso, con un mayor porcentaje de la prestación.

No obstante, si estás de baja por enfermedad común los primeros tres días no generan prestación y el porcentaje es inferior durante los primeros quince días. A este respecto, el abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en redes sociales qué es lo primero que hay que hacer cuando un empleado sufre una lesión durante su jornada laboral.

Firmando una baja laboral / .

"Si tienes un accidente laboral debes ir a la mutua desde primera hora", anuncia el divulgador. En este tipo de situaciones, es habitual que el trabajador no sepa dónde debe acudir para recibir atención médica. Aunque pueda resultar difícil, el abogado insiste en que "en ese momento te tienes que parar, tienes que tener la cabeza un poco fría".

Por este motivo, el letrado recomienda conocer previamente la mutua que el trabajador tiene asignada. Además, es importante acudir a ella desde el primer momento del accidente.

"Si vas después o a los dos días, lo más normal es que la mutua te diga que no te va a atender", advierte Lorente. En otra de sus publicaciones, el experto laboralista recomienda notificar inmediatamente el accidente a tu empresa o responsable directo.

Después de acudir al centro médico concertado con la Mutua, es importante que el trabajador reclame el parte del accidente. Asimismo, es fundamental guardar toda la documentación médica y partes de baja para poder hacer una reclamación posterior.