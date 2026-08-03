SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si tienes contrato fijo discontinuo, es muy posible que te estén engañando"
El experto en derecho compartió un nuevo consejo a través de su cuenta de TikTok
Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que advirtió a todos aquellos que tienen un contrato fijo discontinuo: "Es muy posible que te estén engañando".
En primer lugar, el experto en derecho recordó que el contrato fijo discontinuo es un acuerdo laboral indefinido que se usa para trabajos de temporada que se repiten de manera intermitente.
Además, se caracteriza por combinar periodos de actividad laboral con fases de inactividad, durante las cuales no se presta servicio, pero se mantiene el vínculo laboral con la empresa.
Por esta razón, el abogado laboralista desveló el truco de la mayoría de las empresas con este tipo de contrato: "Lo que hacen es hacerte un contrato fijo discontinuo. Sin embargo, te dan de alta once meses y al que llegas al doce, te mandan el paro".
El principal motivo que destacó es que así no pagan las vacaciones al trabajador.
Una práctica que es completamente ilegal, ya que no puedes estar once meses trabajando y uno en el paro si eres fijo discontinuo. "Como máximo, tendrás que estar nueve meses de alta y los otros tres meses fuera", comentó.
El experto en derecho quiso dejar claro que "si la empresa te tiene de alta durante once meses y uno en el paro, eres indefinido. Por esta razón, es importante saberlo para poder reclamarlo luego".
"Esta estrategia también la utilizan las empresas: en cualquier momento, como eres fijo discontinuo, te suspenden el contrato y puedes llegar a pensar que es legal, pero no lo es. En ese caso, ese trabajador sería indefinido y estaríamos hablando de un despido", concluyó.
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