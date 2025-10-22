Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en tu trabajo que nadie te ha contado"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. Juanma Lorente, abogado laboralista, ha compartido en su cuenta personal de TikTok algo que muy pocos empleados conocen, ya que pueden cobrar una prestación por cuidar de un bebé después de la lactancia.

El experto en derecho empieza explicando en el vídeo, que cuenta con más de 80 mil visualizaciones en TikTok, que "si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en tu trabajo que nadie te ha contado", algo que le llama mucho la atención, debido a que muy poca gente "habla de este permiso".

Para poder solicitar este permiso, el abogado laboralista señala que "has tenido que disfrutar ya de la maternidad y de la lactancia". Asimismo, comenta que el hijo debe de tener como mínimo nueve meses.

Lorente comparte que el permiso consiste en que "podrás reducirte media hora de tu trabajo desde que el niño tiene nueve meses hasta que cumple 12 meses", además expone que la Seguridad Social "te pagará mensualmente para que no notes esa media hora diaria que has reducido en tu trabajo".

Se trata de la prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, regulada en el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

El abogado explica que, para poder cobrar la prestación, es obligatorio que ambos progenitores hayan reducido su jornada laboral en media hora, aunque solo uno de ellos percibe la prestación: "El otro se quedará con la media hora bajada, pero no cobrará ese sustento de la Seguridad Social para llegar al 100% de lo que cobraba antes".

"Por lo tanto, debéis tener esto en cuenta antes de solicitar", advierte a todos los trabajadores españoles. Sin embargo, señala que es muy importante conocer que existe este tipo de prestación por si ayuda a algún trabajador a mejorar su estilo de vida.