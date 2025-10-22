Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en tu trabajo que nadie te ha contado"

El experto en derecho ha compartido en redes un nuevo consejo que deben de tener en cuenta todos los trabajadores españoles

Juanma Lorente, abogado laboralista, explica algo que no sabías

Ricardo Castelló

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. Juanma Lorente, abogado laboralista, ha compartido en su cuenta personal de TikTok algo que muy pocos empleados conocen, ya que pueden cobrar una prestación por cuidar de un bebé después de la lactancia.

El experto en derecho empieza explicando en el vídeo, que cuenta con más de 80 mil visualizaciones en TikTok, que "si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en tu trabajo que nadie te ha contado", algo que le llama mucho la atención, debido a que muy poca gente "habla de este permiso".

Para poder solicitar este permiso, el abogado laboralista señala que "has tenido que disfrutar ya de la maternidad y de la lactancia". Asimismo, comenta que el hijo debe de tener como mínimo nueve meses.

Lorente comparte que el permiso consiste en que "podrás reducirte media hora de tu trabajo desde que el niño tiene nueve meses hasta que cumple 12 meses", además expone que la Seguridad Social "te pagará mensualmente para que no notes esa media hora diaria que has reducido en tu trabajo".

@juanmalorentelaboralista ❌ NO LO SABÍAS 👶¿Sabías que puedes cobrar una prestación por cuidar de tu bebé después de la lactancia? Si tú y tu pareja reducís la jornada para cuidar a vuestro hijo entre los 9 y los 12 meses, la Seguridad Social os compensa económicamente. 💶 Se trata de la prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, regulada en el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). 🔹 ¿Quién puede solicitarla? 👉 Ambos progenitores, adoptantes o acogedores, si reducen su jornada entre un octavo y la mitad para el cuidado del lactante. 👉 Es necesario que ambos trabajen y ejerzan el derecho de forma simultánea. 🔹 ¿Cuánto se cobra? Una prestación equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente a la parte de jornada reducida. Es decir, no pierdes todo ese salario: la Seguridad Social te cubre esa reducción. 🔹 Duración: Desde que el bebé cumple 9 meses hasta los 12 meses. 💡Importante: si solo uno de los progenitores reduce la jornada, no hay derecho a la prestación. Debe ejercerse de forma corresponsable. 👉 Guarda este post si estás planificando tu vuelta al trabajo. 👉 Compártelo con quien esté en plena etapa de lactancia. #Permiso #lactancia #trabajo #laboralista ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista

El abogado explica que, para poder cobrar la prestación, es obligatorio que ambos progenitores hayan reducido su jornada laboral en media hora, aunque solo uno de ellos percibe la prestación: "El otro se quedará con la media hora bajada, pero no cobrará ese sustento de la Seguridad Social para llegar al 100% de lo que cobraba antes".

"Por lo tanto, debéis tener esto en cuenta antes de solicitar", advierte a todos los trabajadores españoles. Sin embargo, señala que es muy importante conocer que existe este tipo de prestación por si ayuda a algún trabajador a mejorar su estilo de vida.

