Juanma Lorente, abogado laboralista: "Esto es lo que tienes que cobrar al día, al mes y al año"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. Juanma Lorente, abogado laboralista, ha compartido en su cuenta personal de TikTok un aviso sobre el dinero que todas las personas deben cobrar como mínimo al final del día, del mes y del año.

El experto en derecho empieza el vídeo, que cuenta con más de 145 mil visualizaciones, explicando que "esto es lo mínimo que debes cobrar en tu trabajo al día, al mes y al año". Además, deja claro que va a dar dos advertencias antes de empezar con el vídeo.

La primera es que "te voy a decir lo que se debe cobrar según el salario mínimo interprofesional", debido a que "si en tu convenio colectivo se mejora el salario mínimo, pues tendrás que cobrar más". La segunda advertencia es sobre las cantidades: "Las que voy a dar son brutas, es decir, habrá que descontarle seguridad social e IRPF".

Aunque avisa que "en el caso de que se tenga que aplicar". Tras la explicación, el abogado laboralista entra de lleno en la materia: "Al día como mínimo tendrás que cobrar 39,47 euros brutos", siempre que el trabajador esté contratado a jornada completa.

"Obviamente, si estás a seis o a cinco o a cuatro horas al día, pues lógico que cobres un poco menos", comparte en TikTok.

Quiere dejar claro que siempre "dependerá de las horas que trabajes". Al mes, el abogado confirma que el mínimo son 1.184 euros brutos: "Importante, tienes dos pagas extras en el año y cobras esta cantidad mensualmente de manera bruta, pues se tendrán que sumar estas dos pagas que habitualmente se vuelan en verano y en invierno".

"Pero menos de esto, a ocho horas trabajando al día no debes cobrar", revela en TikTok. Al año, Lorente sentencia que lo mínimo que puedes cobrar "son 16.576 euros. Siempre que estés a jornada completa".

"En esta cantidad sí están incluidas las dos pagas extras. Si sumas los brutos de tu nómina todos los meses y no te sale esta cantidad, tendrás que reclamar a la empresa", señala.