SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estas son las tres posibilidades si vas al tribunal médico"
El experto en derecho compartió un nuevo consejo a través de su cuenta personal de TikTok
Todas aquellas personas que lleven más de 12 meses de baja, cuya situación de incapacidad deba revisarse o prorrogarse, así como quienes soliciten o estén en proceso de tramitación de una incapacidad permanente, deben acudir al tribunal médico.
Por esta razón, el abogado laboralista Juanma Lorente avisó a quienes están en esa situación de que pueden darse tres posibles escenarios. En el vídeo publicado en TikTok, el experto en Derecho comenzó diciendo que "hay mucha gente que se juega mucho en un tribunal médico".
Una de las decisiones que se puede dar es que haya una prórroga en la baja: "Puede suponer que llegues hasta los dos años de baja. No te preocupes, no vas a gastar paro en este periodo y vas a seguir cobrando si pides el pago directo al INSS o a la mutua".
La segunda posibilidad es que el tribunal médico evalúe la incapacidad, donde las dos más comunes son la Incapacidad Permanente Total (IPT)y la Incapacidad Permanente Absoluta (IPA), según contó Lorente en TikTok.
La Incapacidad Permanente Total inhabilita al trabajador para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero le permite dedicarse a otra profesión distinta.
En cambio, la Incapacidad Permanente Absoluta prohíbe al trabajador realizar cualquier tipo de profesión u oficio con el debido rendimiento. Además, otorga el 100% de la basa reguladora y está exenta de retención de IRPF.
"Si quieres solicitar la incapacidad tienes que reclamar primero a través de una reclamación previa y si esta no funciona a través de una demanda", informó el experto de derecho.
La última opción es que el tribunal médico te dé el alta, algo que suele ser lo más habitual. "En este caso tendrás que pedir las vacaciones que no has gastado durante tu baja a las que tienes derecho y volver a tu trabajo", concluyó.
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