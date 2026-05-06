Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estas son 3 cosas que no puedes hacer cuando te despiden"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en Tiktok en el que desveló "tres aspectos que no puedes hacer cuando te despiden".

En primer lugar, el experto en derecho matizó que si las llevas a cabo puedes quedarte sin indemnización, algo que ningún trabajador recién despedido quiere que suceda. Sin embargo, Lorente avisó de que "son unas tonterías", aunque mucha gente lo desconoce.

La primera advertencia que otorgó es el momento en el que recibes la carta de despido. Uno de los máximos errores es decir: "Bueno, ya me asesoraré, ya haré algo". No tiene dudas de que "es el primer error, debido a que el día que no haces nada, día que pierdes".

El abogado laboralista aclaró que "estamos hablando que para poner una demanda por despido, si no estás conforme, hay 20 días hábiles".

En el vídeo, recordó que disponer de tiempo suficiente permite que el abogado pueda revisar toda la información con calma y así preparar adecuadamente el caso y evitar errores. En cambio, dejarlo todo para el último día suele generar prisas, estrés y posibles fallos.

El consejo de Juanma Lorente, abogado laboralista / SPORT

Otra cosa que jamás se debe realizar es hacer la papeleta de conciliación y después buscar a un abogado: "Es un error tremendo. Lo ideal es que tanto la papeleta de conciliación como la demanda lo haga un abogado".

"Porque si se puede solucionar el tema exclusivamente con la papeleta de conciliación, mucho mejor. Cuanto mejor esté hecha, más posibilidades hay de que se solucione solo con la papeleta de conciliación. Obviamente, si lo haces tú, no tendrás las mismas fuerzas que si lo hace un abogado, así que mucho cuidado con esto también", destapó.

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El último consejo que dio es buscar un abogado, pero específico: "Señores, si os caéis y os partís las rodillas, ¿vais a ir al ginecólogo? Obviamente no. ¿Vais a ir al traumatólogo? Pues aquí es lo mismo".