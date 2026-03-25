Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estas son 2 formas de acabar con el acoso laboral"

Es triste, pero en España sigue existiendo acoso laboral, manifestado mediante comportamientos hostiles, sistemáticos y reiterados que atentan contra la dignidad e integridad del trabajador. Las víctimas pueden denunciar internamente, acudir a la Inspección de Trabajo o solicitar la extinción contractual con derecho a indemnización.

Por esta razón, el abogado laboralista Juanma Lorente compartió un vídeo en TikTok, donde cuenta con más de 500 mil seguidores, en el que reveló que "hay dos formas de acabar con el acoso laboral".

La primera de ellas es "muy sencilla", pues "lo único que tienes que hacer es llegar a tu jefe y entregarle una baja voluntaria porque no puedes más. Te vas sin indemnización y sin paro. Eso sí, el acoso laboral se termina".

El principal motivo por el cual no se tiene derecho a ninguna indemnización es que se considera una renuncia voluntaria y no un despido. En este caso, solo se tiene derecho a recibir el finiquito correspondiente.

El abogado laboralista expuso: "Existe otra manera que es la que yo recomiendo". Sin embargo, avisó a todos los ciudadanos españoles: "Ojo, ni es tan fácil ni es tan sencilla como la primera, pero, eso sí, vas a luchar contra el acaso laboral".

Se trata del autodespido o extinción del contrato por voluntad del trabajador, un procedimiento judicial que permite al empleado romper su contrato por incumplimientos graves de la empresa recibiendo una indemnización de 33 días por año trabajado y acceso a la prestación por desempleo.

El primer consejo que otorgó es que te has de asesorar con un especialista en la materia. "Después hay que reclamar siguiendo una estrategia muy concreta para el acoso laboral", comentó.

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Si todo sale a la perfección: "O despiden a la persona que están haciendo acoso o bien incluso puedes salir de la empresa con indemnización y con paro".