Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "La excedencia voluntaria no es como piensas"

Cuando un trabajador quiere dejar de forma temporal su puesto de trabajo, bien porque necesita un descanso pero no tiene motivos para acogerse a una baja, o porque quiere probar en un nuevo empleo, pero no quiere perder el que ya posee, cuenta con la posibilidad de acogerse a una excedencia. Se trata de una suspensión temporal del contrato que se realiza a petición del trabajador y que permite que, durante un tiempo estipulado, se mantenga la relación laboral, pero sin que el trabajador perciba su salario ni cotice a la Seguridad Social.

Una opción a la que muchos ciudadanos se acogen sin saber algunos de sus matices y condiciones más importantes. Para salvar esta situación, el abogado laboralista sevillano Juanma Lorente ha mostrado todos los detalles que deben conocer los interesados antes de pedir esta opción, ya que ha asegurado: "La excedencia voluntaria no es como piensas".

"Hay mucha gente equivocada que no sabe ciertas cosas importantísimas antes de pedirla", ha recalcado el experto. Entre la información relevante al respecto, Lorente ha destacado que, a no ser que en el convenio colectivo se especifique algo distinto, la excedencia puede ser de entre cuatro meses hasta cinco años.

La empresa puede negarse a ampliar una excedencia

Sin embargo, la situación se complica cuando, una vez pedida y disfrutada la excedencia, se quiere ampliar el plazo previsto: "Si pides, por ejemplo, la excedencia por un año y quieres alargarla por un año o varios meses más, la empresa te tendrá que dar su consentimiento".

De ese modo, el abogado ha explicado que, en estos casos, la empresa no está obligada a aceptar esta ampliación de excedencia, sino que podrá negarse y hacer que el trabajador se reincorpore a su puesto o, si no está de acuerdo, deje su trabajo.

"Esta es la razón por la que digo que la excedencia es la baja voluntaria de marca blanca", ha asegurado el experto sobre el segundo detalle a tener en cuenta antes de acogerse a una excedencia: puede que el puesto en el que el trabajador estuviera antes de la excedencia ya no esté vacante. "Si antes de terminar la excedencia, le mandas un mensaje a la empresa para decirle que te quieres reincorporar, es posible que la empresa te diga que no, debido a que no tienes una reserva del puesto del trabajo si no lo pone en tu convenio".

Todo lo que hay que saber antes de pedir una excedencia

De ese modo, Lorente ha explicado que, en lugar de reserva del puesto, lo que el trabajador tiene es un "derecho preferente" de ocupar una vacante en su propio empleo o en uno similar. "Si cuando pides volver no hay vacante ninguna, la empresa te puede decir que no y te quedas en una situación de espera, puesto que tienes preferencia para ocupar una vacante, pero puede que esa vacante no salga en el tiempo que tienes en la cabeza".

Por todo ello, ha pedido a la ciudadanía que baraje bien todas las opciones antes de pedir la excedencia y que tenga claro que esta "no garantiza la reincorporación inmediata".