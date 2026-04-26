Juanma Lorente, abogado laboralista: "Siempre que te quejes en el trabajo, es muy importante grabar la conversación"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en Tiktok en el que desvela "lo último que haría como trabajador".

En primer lugar, el abogado laboralista quiso remarcar lo que nunca haría: "Sería quejarme a mi empresa de cualquier derecho que se esté incumpliendo de manera verbal y sin grabar la conversación".

Por este motivo, Lorente recomendó a todos los trabajadores que se encuentren en esta situación que es fundamental dejar constancia de la comunicación ya sea grabando la conversación si se realiza de forma verbal o bien por escrito opción que personalmente considera la más adecuada.

"Hay muchas personas que han venido haciendo esto al despacho y han tenido muchos problemas, porque si te quejas en tu empresa y no tienes pruebas de que lo has hecho, pues al día siguiente la empresa te podrá despedir", compartió en TikTok.

Aparte, el abogado laboralista expuso que la empresa puede rescindir el contrato "sin indemnización".

Además, sería muy difícil quejarse o reclamar tus derechos, algo que en realidad debería considerarse un despido nulo, según apuntó Lorente.

"Para eso hacen falta pruebas", aseguró. La solución que otorgó es que las quejas sean siempre por escrito o grabando la conversación, lo cual es totalmente legal: "No tienes que avisar a la persona con la que estás hablando y esa grabación después se puede utilizar en un juicio".

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Por último, sentenció diciendo: "Así que no la líes, graba siempre la conversación o quéjate por escrito, que después vienen los problemas y venís al despacho muy agobiado".