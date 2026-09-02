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SOCIEDAD

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Puedes conseguir el teletrabajo completo de esta manera"

El experto en derecho compartió un nuevo vídeo a través de su cuenta de TikTok

La opinión de Juanma Lorente sobre el teletrabajo

La opinión de Juanma Lorente sobre el teletrabajo / TikTok

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que reveló que "puedes conseguir el teletrabajo completo en tu empresa en estos determinados casos".

El experto en derecho quiso dejar claro que no es algo que dice él, sino el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En ese instante, compartió el caso de una mujer que "estaba harta de pedir el teletrabajo", pero la empresa siempre declinaba su propuesta.

"Se hartó, puso una demanda y la Justicia, pues, le ha dado la razón", señaló el abogado laboralista en TikTok. Uno de los principales motivos por los que le han concedido el teletrabajo es que tenía una causa justificada para solicitarlo.

"En este caso, la madre de esta mujer estaba enferma y ella tenía que cuidarla. Y es que tienes que saber que, si tienes a un familiar de hasta el segundo grado de consanguinidad a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo. O si tienes un hijo menor de 12 años a tu cargo, también lo puedes pedir".

La segunda razón por la que le han concedido el teletrabajo es que las empresas españolas tienen la obligación de negociar con el trabajador durante un periodo de al menos 15 días, según desveló Lorente.

"Si no negocian contigo y no te ofrecen soluciones alternativas, no están cumpliendo los requisitos formales para este tipo de situaciones. Y, si no cumplen, las consecuencias son, pues, lo que ha pasado en este caso: que la justicia le ha dado la razón a la trabajadora y va a tener teletrabajo al 100%", comentó.

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La explicación de Lorente no está pasando desapercibida en TikTok. Uno de sus seguidores comentó diciendo que "debería ser obligatorio siempre que se pueda". Otro apuntó: "Es el problema habitual en cualquier empresa, parece que avanzamos y no es así".

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