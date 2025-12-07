SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Así puedes salir de tu empresa cobrando la indemnización y con el paro"
El experto en derecho compartió un nuevo vídeo a través de TikTok para explicar cómo se puede conseguir
Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en Tiktok, que ya tiene más de 140 mil visualizaciones, para desvelar cómo puedes irte de tu empresa cobrando la totalidad de la indemnización correspondiente y con el paro.
El experto en derecho explicó que existen varios escenarios posibles. El primero se da cuando la empresa cambia tu horario de forma sustancial. En ese caso, puedes rescindir el contrato con derecho a indemnización y acceder al paro.
La segunda posibilidad ocurre cuando el cambio resulta perjudicial o relevante para el trabajador, pues podrás finalizar la relación laboral, recibiendo una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado y manteniendo igualmente el derecho a la prestación por desempleo.
Otra opción que expone el abogado laboralista en TikTok es que, si te rebajan el salario en tu trabajo, puedes optar por rescindir tu contrato con derecho a indemnización y a cobrar el paro.
El tercer caso en el que puedes abandonar la empresa con las mismas condiciones es si la empresa te reduce tu jornada laboral de forma unilateral y significativa.
Lorente comparte estas posibilidades, ya que "sé que muchos trabajadores están desando irse de su trabajo y esto es una buena opción". Además, dejó claro que "es una forma legal de salir de la empresa".
Por ello, no dudó en decir que "así que hazme caso y si te hacen esto, aprovéchalo". Al final, esta protección busca garantizar que el empleado no quede en situación de desamparo frente a decisiones unilaterales de la empresa.
