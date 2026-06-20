Juanma Lorente, abogado laboralista: "Esto es peor que un despido, ya que no recibes indemnización"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que reveló una situación que puede llegar a ser incluso peor que un despido. Según explicó, muchas empresas intentan exprimir al trabajador mediante situaciones incómodas y presiones constantes para evitar gastar un solo euro.

En el vídeo, Lorente empezó advirtiendo que "existe una situación todavía peor que la de que el jefe venga y te ponga una carta encima de la mesa para firmar el finiquito". Además, no dudó en reconocer que "es muchísimo peor que un despido". Se trata del despido silencioso.

El principal motivo que destacó es que cuando deciden rescindir de raíz el contrato de una persona, puede ser doloroso, pero solo supone un "día duro", debido a que al día siguiente "te vas al paro, buscas trabajo y la vida sigue", según apuntó el experto en derecho.

En cambio, el despido silencioso es una práctica en la que la empresa utiliza tácticas sutiles de desgaste, aislamiento o exclusión con el objetivo de incomodar a un empleado y forzar su renuncia. "Estas situaciones son totalmente inaguantables", reconoció.

En ese instante, el abogado laboralista desveló que el objetivo por el que lo hacen es claro: "Quieren que te vayas de la empresa sin indemnización y sin derecho a prestación por desempleo, porque seas tú quien presente la baja voluntaria".

Se trata de una situación que ocurre con frecuencia en las empresas españolas, donde muchos empleados deciden tirar la toalla, ya que llega un momento en el que no pueden soportarlo más y optan por renunciar a todo.

En estos casos, la empresa sale beneficiada, pues consigue desprenderse del trabajador de manera gratuita.

El consejo que otorgó es que "si estás en esta situación, que entiendo que es complicada y lo estás pasando mal psicológicamente, te aconsejo que pares un segundo y que te asesores con alguien que entienda sobre este tema".

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Por esta razón, Lorente fue contundente: "No le des el gusto a la empresa de irte gratis porque lo que está buscando es ahorrarse la indemnización".