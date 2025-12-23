Juanma Lorente, abogado laboralista: "¿Qué está pasando con el acoso laboral en España? No es normal"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en Tiktok, que ya tiene más de 70 mil visualizaciones, para compartir su punto de vista sobre el acoso laboral que sufren muchos españoles.

El experto en derecho comenzó explicando que no comprende lo que está ocurriendo con el acoso laboral en la mayoría de empresas de la península ibérica. "No es normal que tantas personas estén sufriendo acoso laboral y se pongan a llorar porque no pueden más", señaló.

El abogado laboralista comentó que "se habla mucho del bullying en los colegios", algo que le parece fenomenal, pero advirtió que "se debería hablar un poco más del 'moving' en los trabajos".

Aproximadamente un 15% de los españoles se han visto sometido en al menos una situación de acoso laboral a lo largo de su vida, según el último informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de 2021.

Desde el despacho de abogados de Lorente intentan solucionar este tipo de situaciones y, la mayoría de las veces, lo consiguen, según explicó en TikTok. Por ello, avisó que "si en tu trabajo eres testigo o eres tú mismo el que está haciendo 'moving'... sé consciente que estás haciéndole la vida imposible a alguien y que lo tiene que estar pasando fatal por tu culpa".

"Por favor, vamos a intentar entender la situación de la otra persona y no vamos a hacer la vida imposible por hacerlo", expuso en su cuenta de TikTok.

Por último, lanzó un mensaje dirigido a todas las personas que están haciendo 'moving': "Ten en cuenta que estás haciendo que alguien pase por uno de los peores momentos de su vida".

Además, esto podría acarrearte problemas a nivel legal, ya que ciertas acciones o comportamientos pueden ser considerados infracciones según la legislación vigente. No tomar las precauciones adecuadas puede derivar en sanciones, responsabilidades civiles o incluso penales, dependiendo de la gravedad de la situación.