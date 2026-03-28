Juanma Lorente, abogado laboralista: "Este es el motivo por el que tu nómina no aumenta"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en Tiktok para desvelar "cuál es el verdadero culpable de que tu nómina no aumente", dejando claro que la responsabilidad no recae en el jefe de turno

En primer lugar, el experto en derecho explicó una posibilidad que podría darse: "Tenéis un salario y os dais cuenta de que el convenio va subiendo, pero vuestros salarios no".

Esta situación puede suceder con normalidad y añadió: "Además, puede ser completamente legal". Especialmente si en la nómina hay un complemento absorbible que hace que cobres por encima del convenio.

Por esta razón, el abogado laboralista señaló que "aunque en convenio suba, es posible que tu salario no suba porque este complemento absorbible lo que va a hacer es bajar la misma cantidad que tu salario va a subir".

Asimismo, reconoció que "hasta que este complemento no desaparezca y se quede en cero, tu salario no va a subir".

"Si es verdad que teóricamente tampoco es una mala noticia para el trabajador porque quiere decir que su salario está por encima del convenio", destapó en su cuenta personal de TikTok.

Sin embargo, esto también implica que su salario se mantendrá sin cambios durante un período más largo en comparación con el de sus colegas, lo que podría generar una discrepancia notable en cuanto a las compensaciones entre ellos.

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Por último, Lorente fue claro: "Si vas a pactar un salario por encima de convenio ten muy en cuenta en pactar un plus que no sea absorbible y que si sube el convenio, tu salario base también suba".