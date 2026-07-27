Juanma Lorente, abogado laboralista: "Esta es una de las mayores estafas laborales que existen"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que desveló un error muy común y advirtió de que "creo que es una de las mayores estafas laborales que existen".

El experto en derecho desveló que en algunas empresas entregan a los trabajadores un documento para que lo firmen como justificante de haber recibido determinada formación o material, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales.

Si firmas el documento, las consecuencias pueden ser terribles. "Si, en el día de mañana, tienes un accidente laboral y es culpa de la empresa, el hecho de tener firmado que has recibido esas EPIs y que has hecho un curso de prevención de riesgos laborales, te puede privar de poder reclamar una cantidad importante de dinero", argumentó en el vídeo compartido de TikTok.

El abogado laboralista quiso dejar claro que "ya que te has lesionado durante la jornada laboral, pues al menos poder reclamar lo que te pertenece", por lo que volvió a insistir en no firmar este tipo de documentos.

Eso sí, conviene matizar que firmar ese documento no impide automáticamente reclamar.

Si el trabajador puede demostrar que realmente no recibió la formación o los EPI, o que existieron otros incumplimientos en materia de seguridad, aún podría ejercer acciones legales.

Aunque, Lorente avisó de que "si firmas un documento en el que consta que has recibido los EPIs y que has realizado un curso de prevención de riesgos laborales, lo más probable es que después tengamos las manos literalmente atadas para reclamar cualquier cosa", comentó.

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Por último, el experto en derecho concluyó diciendo que en ese caso "teóricamente, la empresa está cumpliendo. Por lo tanto, si no te han entregado EPIs y no has cursado formación en materia de prevención de riesgos laborales, no firmes".