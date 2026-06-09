Juanma Lorente, abogado laboralista: "Esta es la mayor mentira estando de baja médica"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que reveló una de las grandes mentiras que pueden decirte cuando has cogido la baja médica. El principal problema que destacó es que "hay mucha gente que se lo cree".

El experto en derecho señaló una práctica que realizan muchas empresas cuando un trabajador está de baja que es despedirlo para que pueda cobrar de la mutua. Posteriormente, pactan para que, cuando se haya recuperado, su reincorporación sea inmediata. Normalmente, Lorente explicó que la excusa que suele dar la empresa es que "no puede sostener tu baja", algo que genera dos riesgos reales.

El primero de ellos es que "si la empresa te despide estando de baja y pasas a cobrar de la mutua, gastas paro". Aunque, avisó: "Esto no es lo mismo que cuando llegas al año y medio y la empresa te da de baja y cobras el pago directo de la mutua, no tiene nada que ver".

El abogado matizó que estaba hablando del caso de que un trabajador no lleve ni un año y medio en la empresa y te despidan con una carta de despido, lo que harías es seguir cobrando, pero consumes la prestación por desempleo, algo que en unos años puedes echar de menos.

El segundo peligro es todavía aún peor, según apuntó Lorente. Se trata de que la empresa no te reincorpore cuando ya estás completamente recuperado. A pesar de que no estarían cumpliendo el trato, lo pueden llegar a ejecutar.

"De hecho, si no demandas a los 20 días hábiles de despedirte, la empresa no tiene ningún tipo de obligación de reincorporarte y te quedas de baja, gastando paro y sin trabajo", manifestó.

Por esta razón, la solución que otorgó el abogado laboralista es que "si la empresa te sugiere esto, tú no la escuches directamente o le digas que ni se le ocurre, porque te puedes quedar en una situación muy complicada".

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En España se llegan a registrar alrededor de 8,5 millones de bajas laborables al año, con una media de prevalencia de 55,1 procesos de incapacidad temporal por cada 1.000 ocupados, lo que supone que a diario hay más de 300.000 personas de baja.