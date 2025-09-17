Juanma Lorente, abogado laboralista: "Es lo más importante de tu nómina... y puedes estar perdiendo bastante dinero"

Pocas cosas se sienten tan bien a final de mes como recibir la notificación del banco confirmando el ingreso de la nómina. Sin embargo, hay personas que no la perciben hasta los primeros días del mes siguiente.

Lo que hace todo el mundo es comprobar que haya recibido el dinero correspondiente, aunque hay gente que al ver que todo está correcto ya ni se descargan la nómina, un error en toda regla, debido a que no ves cuánto te han retenido del IRPF o las diferencias entre el salario bruto y neto.

Juanma Lorente, abogado laboralista, ha compartido un vídeo en TikTok para explicar que hay un aspecto en concreto de la nómina a tener en cuenta. "Esto es lo más importante de la nómina y no le echas ni cuenta", empieza explicando.

El experto en derecho advierte de que "puedes estar perdiendo bastante dinero". La cosa en la que hay que fijarse es en la antigüedad: "La mayoría de vosotros cuando ve una nómina se va directo a lo que va a cobrar, y lo demás no le echa ni cuenta y esto es un error fatal".

La principal razón es que "la antigüedad reconocida en la nómina es importantísima. En la mayoría de los convenios depende de la antigüedad, debido a los pluses de antigüedad que hay". Por ello, si tienes la antigüedad mal caducada "puedes estar cobrando menos de lo que te pertenece o incluso no cobrar nada".

"Este es un truco de la empresa bastante conocido. Ponerte la antigüedad cuando empieza tu contrato indefinido, pero si has tenido otros tipos de contrato antes... tu antigüedad es cuando empezaste en la empresa, no cuando firmaste el indefinido", señala en TikTok.

Este es el motivo por el que "puedes estar cobrando menos en tu nómina". Sin embargo, el abogado laboralista expone que "esto no es lo peor" que te puede suceder, ya que hay una cosa pésima.

Y es el momento del despido: "La indemnización que te toca es mayor o más pequeña y la empresa te lo va a pagar, según lo que venga en tu nómina". El abogado quiere dejar claro que "puedes perder dinero al salir".