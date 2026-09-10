Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay empresas que no creen en la conciliación familiar"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que reveló que "hay algunas empresas que tristemente no creen en la conciliación familiar".

El experto en derecho explicó que "el artículo de la conciliación familiar en el Estatuto de los Trabajadores es precioso y maravilloso, pero que el artículo le entre en la cabeza a tu jefe, eso es otra historia".

Cabe recordar que el principal precepto legal en España sobre la conciliación familiar y laboral es el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, el cual reconoce el derecho a solicitar adaptaciones en la duración, distribución y ordenación del tiempo de trabajo, incluido el teletrabajo.

Sin embargo, Lorente avisó a los trabajadores de que si quieres pedir una conciliación familiar en tu empresa lo más normal es que acaben denegándotela.

Aunque, avisó de que "hay otras empresas que no, que funcionan estupendamente, piensan en sus trabajadores y terminan amoldando, dentro de sus posibilidades, la jornada de trabajo para que puedas conciliar la vida laboral y familiar".

Sobre si lo mejor es meterse en un procedimiento judicial si no aceptan la conciliación, Lorente fue claro: "Hombre, si trabajas en un restaurante que solo abre de noche y quieres uno de mañana, ya te digo yo que incluso poniendo un juicio es imposible. Pero en la mayoría de los casos se termina encontrando un encaje".

"Y para todas esas empresas que no creen en la conciliación familiar, te digo que sí tienes derecho a solicitar horarios concretos o determinados días de trabajo si realmente lo necesitas por tu situación familiar", comentó en TikTok.

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Por último, puso los siguientes ejemplos: "Imagínate que tienes un niño pequeño, que tu pareja está fuera todo el día o que tienes unos horarios complicados y el niño puede quedarse desatendido. En esos casos, por supuesto que tienes derecho a solicitarlo".