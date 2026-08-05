Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay tres engaños muy comunes que algunas empresas llevan a cabo cuando un trabajador está de baja médica"

La situación de las bajas médicas está en el punto de mira, especialmente en España, donde cada día alrededor de 1,5 millones de personas faltan a su puesto de trabajo debido a una baja médica por incapacidad temporal. Esta cifra equivale a una media de más de 55 procesos de baja por cada 1.000 trabajadores protegidos.

Esta situación perjudica claramente a las empresas, que en ocasiones intentan engañar a los empleados que están de baja, tal y como aseguró el abogado laboralista Juanma Lorente a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 600 mil seguidores.

El experto en derecho comenzó diciendo que "hay tres engaños muy comunes que algunas empresas llevan a cabo cuando un trabajador está de baja médica o acaba de reincorporarse tras una".

El primer engaño es que las empresas exigen al trabajador que "tiene que mandarle los partes de baja", algo que es completamente ilegal. "El empleado no tiene que mandar los parte de baja a la empresa", afirmó con contundencia el abogado laboralista.

El principal motivo que destacó es que "la Seguridad Social es quien se lo hará saber a la gestoría de la empresa para que tenga los datos que tiene que conocer". Por esta razón, remarcó que "el trabajador no tiene que avisar de nada".

"Otra mentira que está en el orden del día es la falsa obligación de que le digas al jefe cuándo te vas a incorporar de la baja médica", comentó. No obstante, se trata de una situación "bastante común", pero lo que se tiene que hacer es "no responder", debido a que no va a haber ninguna consecuencia.

El último aspecto que nombró fue algo que es poco común, aunque sucede: "El empleado que está de baja no pierde las vacaciones".

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"Cuando uno está de baja, está de baja; no está de vacaciones. Por lo tanto, te corresponden todas las vacaciones generadas durante el tiempo que has estado de baja. Y no, no pierdes ni un solo día", concluyó.