Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay un error en el que caen todos los trabajadores cuando llega esta parte del año"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que reveló que "hay un error en el que caen todos los trabajadores cuando llega esta parte del año".

El experto en derecho comenzó señalando que muchos trabajadores creen erróneamente que en julio y agosto los plazos no se computan. Sin embargo, esto no es así, ya que en el ámbito laboral tanto julio como agosto son meses hábiles y los plazos se siguen contando durante todo el año.

El abogado laboralista expuso que "si te despiden un 1 de agosto tienes el mismo plazo que si te despiden un 15 de septiembre", debido a que "son 20 días hábiles para demandar".

Por esta razón, recomendó que "no dejes las cosas para después de las vacaciones porque es un error horroroso".

Suele ser un error bastante común que ve en su despacho: "Nos viene mucha gente diciendo: 'A mí me despidieron en julio, pero yo hasta que no pasasen las vacaciones no quería empezar con las gestiones'".

Una situación terrible, pues "ya no se puede demandar y la empresa se ha quedado con tu indemnización".

"Pero es que cuando digo despidos, también podría decir una modificación sustancial: que te cambien el horario, el centro de trabajo, las funciones o que te bajen el salario, y tú no hagas nada. Te quedas callado hasta después de las vacaciones y, cuando quieres reaccionar, ya no se puede hacer nada", comentó.

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Por ello, insiste en asesorarse inmediatamente y consultar a un profesional tras recibir la carta de despido para evitar perder derechos laborales importantes e indemnizaciones correspondientes sin demora alguna posteriormente.