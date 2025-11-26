SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay cartas de despido que no se las cree nadie y casi todas tienen el mismo error"
El experto en derecho ha compartido un nuevo consejo a través de su cuenta personal de TiktTok
Nuevo consejo para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente ha compartido un nuevo vídeo en Tiktok, donde tiene más de 500 mil seguidores, para hablar sobre las cartas de despido que realizan ciertas empresas en España.
El experto en derecho empieza explicando en el vídeo, que contiene 33 mil visualizaciones, que "hay cartas de despido que no se las cree nadie". Además, el abogado tiene la certeza de que las empresas se creen que los trabajadores no van a reclamar.
Otro de los aspectos que señala es que la mayoría de las cartas de despido "tienen el mismo error". En el caso de que la empresa te despida porque "vienes haciendo mal el trabajo" o "la semana pasada fallaste con un montón de trabajo", el abogado tiene claro que "esto nunca puede ser una carta de despido".
Si te ocurre esta situación, Lorente es contundente: "Si te han dado una carta de despido y es así: asesórate y demanda".
La principal razón que destaca es que las cartas tienen que ser concretas: "Día X, en el pedido X cometiste ese error. Pues si te dicen que llevas dos meses trabajando mal, no te puedes defender".
La clave es que te puedas defender como trabajador. No obstante, el creador de contenido desvela que "la mayoría de cartas de despido están fatal", lo que beneficia directamente al trabajador, pero perjudica a la empresa.
En estos casos, el trabajador puede demandar y lo más seguro es que consiga una buena indemnización. Sin embargo, el abogado laboralista desvela que no todos los empleados acaban de demandar a la empresa, aunque la carta de despido sea "lamentable".
La opinión de Juanma Lorente está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Un usuario comenta que "el problema es que, en España, las cantidades por despido y vulneración son muy pequeñas en relación con el daño que puede hacerte una empresa".
