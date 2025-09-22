SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si has recibido esta sanción que sepas que puedes reclamar"
El creador de contenido ha compartido un nuevo consejo a través de TikTok
Nuevo consejo para los trabajadores españoles. Juanma Lorente, abogado laborista, ha compartido un nuevo consejo con sus seguidores de TikTok sobre las sanciones laborales, debido a que muchos trabajadores piensan que "la empresa puede imponer cualquier medida, pero la realidad es muy distinta".
El experto en derecho empieza el vídeo, que cuenta con más de 45 mil visualizaciones, explicando que "estas son las tres sanciones prohibidas". El abogado deja claro que "tu empresa no te puede sancionar".
La primera sanción prohibida es "quitarte dinero de la nómina. Hay clientes que llegan y me cuentan que la empresa se equivocan en lo que sea le quita dinero de su nómina".
Lorente aclara que "esto no es legal", pues "si te sancionan te tienen que sancionar con empleo y con sueldo".
El principal motivo que señala es que "no te pueden sancionar solo con sueldo y sigas trabajando. Que sepas que puedas reclamar y te devuelvan ese dinero que te han quitado".
"También he visto empresas que sancionan quitando días de vacaciones. Esto es una barbaridad", expone el abogado laboralista. Aparte, recuerda que "tienes treinta días de vacaciones al año naturales".
Deja claro que da igual que "la líes en tu trabajo, no puedes tener menos vacaciones", ya que "es totalmente ilegal y si te pasa ya sabes, reclama".
La última sanción laboral que no pueden imponerte es quedarte más tiempo trabajando: "Hay empresas que si no terminas bien un trabajo o lo hacen mal te obligan a quedarte más tiempo de tu horario para que lo termines. Esto no es el colegio. Tus horas son tus horas...".
