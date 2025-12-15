Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xabi AlonsoBarça Premier Padel FinalsTopuriaAbraham GonzálezHansi FlickDavid BernabeuFigoLewandowskiGarcía PimientaRaphinhaClasificación LaLigaMíchelTer StegenMercado de FichajesXavier EstradaCristiano Al-NassrCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad SocialJorge ReyMaldiniAbde
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Juanma Lorente, abogado laboralista: "¡No lo hagas! Los WhatsApp son muy importantes y debes guardarlos"

El experto en derecho compartió un nuevo vídeo a través de TikTok

Juanma Lorente avisa de la utilidad de los wasaps

Juanma Lorente avisa de la utilidad de los wasaps / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en Tiktok, que ya tiene más de 75 mil visualizaciones, para contar que no puedes eliminar ningún wasap, ya que "son una prueba que puedes utilizar en caso de juicio".

El abogado comentó que es fundamental "no borrar ningún wasap con tu jefe, ni con tus compañeros, ni con nadie". Por ejemplo, Lorente compartió un caso: "Imagínate que te despiden y tu jefe, por WhatsApp, te dice que, como no te das de alta de tu baja médica, entonces tienen que despedirte. Ese WhatsApp es importantísimo".

El principal motivo que destacó es que "puede probar que hay un despido nulo".

El abogado laboralista recordó que antes era necesario contratar a un perito para acreditar que la conversación de WhatsApp no había sido modificada, pero actualmente ya no se regula de este modo.

Se debe a que el Tribunal Supremo "ya ha declarado que los wasaps sin necesidad de pericial son válidos para presentarlos en un juicio", pues "será la otra parte la que tiene que demostrar mediante indicios que esa conversación está modificada".

Por esta simple razón, el abogado laboralista señaló que es muy importante "guardar todos los wasaps que tengas y no borrarlos".

@juanmalorentelaboralista ❌QUIETO, NO LO HAGAS Los WhatsApp son muy importantes y debes guardarlos. Aplícate el consejo. #Trabajo #whatsapp #despido #laboralista ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista

El motivo es simple: "Pueden ser la prueba más útil que demuestre que tu despido es improcedente, que tu despido es nulo o que la empresa realmente te debe dinero". Las tres opciones son válidas.

El consejo del abogado no está pasando desapercibido en TikTok. Un usuario compartió que "se te olvida decir que, si el contrario lo solicita, tienes que peritar esos WhatsApp y que en caso de que se demuestre que son falsos, la peritación, la pagas tú". Otro destapó: "Yo he ganado dos juicios y seguiré sumando las veces que sea necesaria. Dejen el miedo y denuncien".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años
  2. Valentín Fuster (82), cardiólogo: 'La felicidad se alcanza con las 4 'aes': actitud...
  3. Jorge Rey lanza una nueva alerta: una fuerte 'DANA' va a llegar en las próximas horas
  4. La carta de Hacienda que miles de españoles recibirán antes de que termine el año
  5. El Real Madrid provoca la suspensión de 'La Revuelta' por RTVE para la próxima semana
  6. Precio del euríbor hoy, 12 de diciembre de 2025: la cuota da una pequeña alegría a los hipotecados
  7. Así se evita el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden evitar el pago si en el testamento se incluye esta cláusula
  8. Hacienda, al acecho: Los bancos señalarán a quienes hagan movimientos de más de 25.000 euros al año

Así es el nuevo abono de transporte transnacional del Gobierno de Pedro Sánchez: Cuándo sale y qué precio tendrá

Así es el nuevo abono de transporte transnacional del Gobierno de Pedro Sánchez: Cuándo sale y qué precio tendrá

Quién es Giorgina Uzcategui, la novia de Ilia Topuria y madre de su hija

El politólogo Pablo Simón pone fin al debate: Esta ha sido la peor época para ser joven en España

El politólogo Pablo Simón pone fin al debate: Esta ha sido la peor época para ser joven en España

Así aprietan los supermercados a los productores: vender 100 kilos para ganar un euro

Así aprietan los supermercados a los productores: vender 100 kilos para ganar un euro

La moneda de Erasmus que podría valer una fortuna: piden 19.000 euros por un error

La moneda de Erasmus que podría valer una fortuna: piden 19.000 euros por un error

Ojo al paraguas: el Meteocat advierte de intensas lluvias en Catalunya y posibles tormentas

Ojo al paraguas: el Meteocat advierte de intensas lluvias en Catalunya y posibles tormentas

Nuevas alertas de la AEMET en estas zonas de España: la borrasca Emilia vuelve a la carga

Nuevas alertas de la AEMET en estas zonas de España: la borrasca Emilia vuelve a la carga

Juanma Lorente, abogado laboralista: "¡No lo hagas! Los WhatsApp son muy importantes y debes guardarlos"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "¡No lo hagas! Los WhatsApp son muy importantes y debes guardarlos"