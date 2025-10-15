Juanma Lorente, abogado laboralista: "¿Puedo ir al gimnasio estando de baja? Os recomiendo que..."

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. Juanma Lorente, abogado laboralista, ha compartido en su cuenta personal de TikTok una pregunta que suele ser muy frecuente, pero que pocas personas saben la respuesta: ¿Puedo ir al gimnasio estando de baja?".

El experto en derecho comenta que "seguro que hay gente que no viene al gimnasio estando de baja por si acaso o porque cree que no puede o porque le van a despedir por ello". Desde un primer momento, el letrado deja claro que "no podéis estar más equivocados".

Lorente comparte que puede ser recomendable acudir al gimnasio estando de baja: "Imagínate que tienes una dolencia en un músculo de la pierna que te incapacita para trabajar. Sin embargo, haciendo determinados ejercicios puedes fortalecerlo para recuperarte antes".

El letrado señala que "puedes ir al gimnasio". En el caso de tener un problema de salud mental, el creador de contenido comenta que "el gimnasio... te va a venir estupendamente", ya que puedes alejarte de la realidad y evadirte durante un tiempo.

Varias personas están en el gimnasio realizando ejercicios de fuerza / EFE

"Si se supone que tienes un brazo roto, vas al gimnasio y te pillan haciendo ejercicio de bíceps, justo con el brazo que se supone que tienes roto, pues es lógico que no deberías estar allí o haciendo ese ejercicio", comparte.

En este caso, el letrado expone que "es posible que tengas problemas con la empresa si te pillan". Dejando de lado esta situación, indica que es saludable ir al gimnasio y "os recomiendo que vayáis".

Para cerrar el vídeo, Lorente quiere dejar claro que "no está prohibido" y que "no deberían despedir por el hecho de ir", ya que estás en tu pleno derecho.