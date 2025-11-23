Juanma Lorente, abogado laboralista: "No se pueden empezar las vacaciones un viernes"

Los trabajadores españoles son conocedores que deben de tener un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año por ley, lo que equivale a 22 días laborables. Sin embargo, la duración del descanso laboral puede aumentar si se ha pactado en el convenio colectivo o en el contrato individual.

En el caso de que en tu empresa las vacaciones se cuenten en días naturales, podrías cometer un error que te haría perder días. Así lo advierte Juanma Lorente, abogado laboralista, en un vídeo de TikTok: "Las vacaciones no pueden empezar un viernes y me da igual cómo se ponga tu empresa".

El experto en derecho recomienda empezar las vacaciones el lunes, ya que si se inician el viernes, el sábado y el domingo ya contarían dentro de los 30 días de vacaciones naturales.

"Estarías perdiendo dos días, que podías estar en la playa o en la montaña o donde te dé la gana, pero son tus dos días. Si tienes esta jornada, tus vacaciones deberían empezar el lunes para que el fin de semana no contara", señala en TikTok.

En el caso de que la jornada laboral no comience un lunes y sea de martes a sábado, Lorente advierte que "tus vacaciones no podrán empezar un sábado. Tendrán que empezar el martes".

El principal motivo que otorga es que "es el primer día hábil de tu semana". Aparte, señala que "dependiendo de cómo funcione tu jornada, pues tendrá que empezar las vacaciones un día en concreto".

#vacaciones #derecholaboral #abogadolaboral ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ¿Empiezas vacaciones en viernes? Probablemente estés perdiendo 2 días 😑 Si tus vacaciones se cuentan en días naturales… empezar en viernes casi nunca te compensa. 📅 En muchos convenios y contratos las vacaciones son de 30 días naturales (art. 38 ET). ¿El problema? Que si empiezas un viernes, el cómputo corre así: • Viernes ✅ • Sábado ✅ • Domingo ✅ Es decir: sábado y domingo cuentan como vacaciones, aunque ya los tengas libres habitualmente. Resultado: disfrutas menos días “reales” de descanso entre semana. 👉 En cambio, si empiezas el lunes, esos sábado y domingo anteriores no se comen días de vacaciones. Por eso muchas empresas recomiendan (o imponen por organización interna) no arrancar vacaciones en viernes. ✅ Claves rápidas: • Mira si tus vacaciones son en días naturales o laborables. • Revisa tu convenio colectivo y tu contrato. • Haz números antes de elegir fecha de inicio. 💬 ¿No sabes cómo se te computan las vacaciones? Te lo reviso. ⸻ 👉 Guarda este post para cuando vayas a pedir vacaciones. 👉 Compártelo con quien siempre pide las vacaciones “a lo loco”. #vacacionestrabajador

Lo que tiene claro es que las vacaciones "no pueden empezar el último día de la semana", ya que estarías perdiendo días de vacaciones.

El consejo del abogado está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Un seguidor comparte que "lo de los días naturales es la estafa más grande que han colado a los trabajadores". Otro señala: "Ese error lo cometía yo los primeros dos años de mi trabajo".