SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado laboralista, desvela cuál es el problema cuando te aumentan el sueldo: "Esta es la trampa de muchas empresas"
El experto en derecho compartió un nuevo vídeo en redes sociales
Nuevo consejo para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente, que tiene más de 530 mil seguidores en TikTok, reveló un truco que las empresas utilizan al incrementar tu sueldo y que la mayoría de las personas desconoce. "Esta es la trampa de muchas empresas", empezó advirtiendo.
"Si no sabes esto y no lo negocias antes de la subida de sueldo, puede que tu salario se quede congelado muchísimo tiempo y no vuelva a subir hasta dentro de mucho", alertó a todos sus seguidores.
La clave para notar una mejoría real en el contrato es negociar que el nuevo complemento que te han incluido en la nómina no sea absorbible.
"Y si no lo negocias en su momento, seguro que cuando suba el salario base, este complemento absorbible, porque no has negociado lo contrario, va reduciéndose lo mismo que va subiendo el salario base para que tu sueldo se quede igual", señaló.
El abogado laboralista se sinceró diciendo que "esto es una faena", ya que "si hubieras negociado en su momento que es complemento no sea absorbible, tu sueldo sí seguiría subiendo si sube el salario base". Aparte, consideró que es algo "muy sencillo" de entender.
Sin embargo, Juanma Lorente expuso que es algo "que mucha gente no sabe".
Por esta razón, explicó que "tienes que estar pendiente cuando negocies una subida de sueldo de que el complemento que vaya a aparecer nuevo en tu nómina no sea absorbible".
Por último, el abogado laboralista aclaró que "si la empresa te dice que sí o sí tiene que serlo, pues, obviamente ya vas a saber lo que va a pasar". Aunque otorgó un último consejo: "Te recomiendo que si vas a negociarlo, lo pidas".
