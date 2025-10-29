Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los descansos en el trabajo: "Como mínimo tendrás 15 minutos de descanso si tu jornada es de más de 6 horas continuadas"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. Juanma Lorente, abogado laboralista, compartió en su cuenta personal de TikTok algo que muy pocos empleados conocen sobre los descansos en el trabajo.

El experto en derecho expuso en el vídeo, que cuenta ya con más de 350 mil visualizaciones, que el empleado debe tener un descanso durante la jornada laboral, ya que son "innegociables". Además, dejó claro que "sí o sí la empresa te los debe dar".

No obstante, Lorente compartió que todo dependerá del horario. Por ejemplo, expone que "como mínimo tendrás 15 minutos de descanso si tu jornada es de más de seis horas continuadas". Aunque, si haces jornada partida de 4 y 4 horas, el experto aseguró que "no tendrás derecho a este descanso".

También hay que tener en cuenta el convenio colectivo, según señaló en el vídeo de TikTok. Al mismo tiempo, el abogado desveló que podría ser que ese descanso "tendrás que recuperarlo al final de la jornada o no".

En el vídeo, quiso recordar que es "innegociable" que entre jornada y jornada deban pasar como mínimo 12 horas: "Eso de salir a las 11 de la noche, cerrar un negocio y volver a entrar a las 9 de la mañana del día siguiente está totalmente prohibido".

El abogado señaló que si "esta es la tónica habitual de tu empresa, reclama", porque "es ilegal". También, explicó que existe un descanso semanal: "Este descanso será como mínimo de 36 horas".

#descanso #empresa ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ⚠️ QUE NO TE ENGAÑEN Si trabajas, hay descansos que son obligatorios y no dependen de “si al jefe le viene bien”. Lo esencial (España): • Durante la jornada: si tu jornada continuada supera 6 horas, te corresponde al menos 15 minutos de descanso. ¿Se paga? Solo si lo dice tu convenio o contrato. Para menores de 18 años, el descanso es 30 minutos cuando trabajan más de 4,5 horas seguidas. • Entre jornadas: debe haber 12 horas mínimas entre el fin de un día y el inicio del siguiente. • Descanso semanal: 36 horas ininterrumpidas (día y medio), acumulables en periodos de hasta 14 días. Los menores: 2 días seguidos. Si la empresa no cumple, reclama. #trabajo

"Y se podrán acumular en periodos de 14 días. Es decir, tú podrás trabajar dos semanas después de descansar el doble, 3. Eso es legal también, no pasa nada", admitió en el vídeo.

En cuanto a las vacaciones, el abogado confirmó que tienes derecho a 30 días naturales: "Aunque, también es legal que tengas 22 días hábiles. Al final es lo mismo".