SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Para tener derecho a 15 minutos de descanso durante la jornada laboral, se deben cumplir dos requisitos"
El experto en derecho compartió un nuevo consejo a través de su cuenta de TikTok
Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que reveló que "puedes salir a fumar sin la necesidad de recuperar el tiempo".
El experto en derecho comenzó diciendo en el vídeo, que ya acumula más de 8.000 visualizaciones, que cualquier empleado español puede irse a tomar un café, salir a fumar o incluso tomar un bocadillo durante la jornada laboral. Sin embargo, es bastante posible que no tenga que recuperar ese tiempo, aunque para ello es necesario cumplir dos requisitos de forma estricta.
No obstante, el abogado laboralista expuso que "mucha atención, porque hay bastantes empresas que te hacen recuperar ese tiempo a pesar de cumplir los dos requisitos". El primero de ellos es "relativamente fácil de cumplir", apuntó Lorente.
Se trata de trabajar más de seis horas, especialmente seis horas y quince minutos. "A partir de ese momento, tienes derecho a disfrutar de una pausa mínima de 15 minutos durante la jornada laboral", señaló. Por otro lado, el abogado dejó claro que en ese tiempo, el empleado puede hacer lo que quiera: "Salir a fumar, comer, tomar un café o dar un paseo, entre otras cosas".
El otro requisito es que "venga recogido como tiempo de trabajo efectivo en tu convenio colectivo". En tono irónico, Lorente manifestó: "Sí, sí, es ese papel que no miras para nada. Ese es el papel clave para poder hacer la pausa durante los 15 minutos".
El principal consejo que ofreció fue revisar detenidamente el contrato para comprobar si ese tiempo de descanso tiene la consideración de tiempo de trabajo efectivo.
En caso de que así sea, el trabajador no estaría obligado a recuperarlo posteriormente, ya que se computaría como parte de su jornada laboral.
Por último, señaló que este argumento puede utilizarse frente a la empresa para defender los propios derechos. En otras palabras, podría decirle a la empresa: "Yo no me voy a quedar aquí quince minutos más, porque este tiempo de descanso se considera tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, no tengo que recuperarlo".
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