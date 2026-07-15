Juanma Lorente, abogado laboralista: "Cuidado con el 15 de agosto, que es festivo, porque si no lo trabajas, estás perdiendo ese día"

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok en el que avisó que el 15 de agosto es festivo en España, pero cae en sábado. "La justicia española lo ha dejado muy claro", empezó alertando.

En el caso de los trabajadores españoles que no trabajan ese día, el experto en derecho recordó que "están perdiendo ese día festivo", lo que significa que "la empresa tiene que dejar disfrutar ese día festivo en otro día".

El abogado laboralista señaló que lo normal es que la empresa "lo haya tenido en cuenta y ya haya hablado con el trabajador para que descanse otro día". Sin embargo, es algo que no suele ocurrir.

"Por lo tanto, si tú no trabajas ese sábado, puedes reclamar a la empresa que te deje descansar cualquier otro día del año para compensar ese día festivo que tú no vas a trabajar", comentó el experto en derecho de TikTok.

Lorente quiso dejar claro que todos los empleados españoles deben "disfrutar de 14 días festivos al año".

"Obviamente, en algunos sitios será festivo en unas fechas y en otros, en otras. Pero ese día, si tú descansas, tiene que recuperarse. Ya son varias las sentencias que lo han confirmado y, con la ley en la mano, tienes razón".

¿Por qué es fiesta el 15 de agosto en España?

El 15 de agosto es festivo nacional en toda España, ya que se conmemora la festividad de la Asunción de la Virgen. Es una fecha que siempre cae en pleno verano, algo que aprovechan muchos municipios para organizar fiestas patronales y verbenas locales.

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Entre las más destacadas figuran las Fiestas de la Paloma, en Madrid; las Fiestas de la Virgen Blanca, en Vitoria-Gasteiz; la Feria de Málaga y la Tomatina de Buñol.