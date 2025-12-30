Juanma Lorente, abogado laboralista: "¡Cuidado! Si te pillan con el móvil en el trabajo puedes..."

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en Tiktok, que ya tiene más de 200 mil visualizaciones, para exponer la peligrosidad que tiene utilizar el teléfono móvil en el trabajo.

En primer lugar, el experto en derecho quiso dejar claro que "es totalmente legal que una empresa despida a un trabajador por usar el móvil durante la jornada laboral", aunque matizó que la compañía debe cumplir un requisito muy importante.

En caso de no hacerlo, Lorente señala que "aunque te despidan, deberán pagarte una indemnización por despido", ya que este sería considerado totalmente improcedente.

Dicho requisito consiste en que la empresa disponga de un listado de normas internas y que, dentro de ellas, exista una que prohíba expresamente el uso del teléfono móvil durante el horario de trabajo.

Si la compañía ha actuado de esta manera, el abogado laboralista es claro: "Obviamente que el despido va a ser legal y que vas a salir de la empresa sin indemnización por culpa del dispositivo móvil".

Por esta razón, Lorente advierte a todos los trabajadores españoles que han firmado esta cláusula: "Ten muchísimo cuidado que puedes salir sin indemnización ninguna, aunque lleves 20 años".

Tiene claro que no es nada fácil, pues considera que "estamos enganchados al móvil y sabe que es difícil pasar ocho horas sin desbloquearlo para comprobar si hay alguna notificación".