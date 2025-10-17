Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si tu convenio lo tiene, no pierdes ni un euro por estar de baja"

Coger la baja es una de esas decisiones complicadas en la que uno debe encontrar el equilibrio entre la salud y la necesidad económica, sobre todo considerando que no se cobra el sueldo íntegro... aunque existen ciertas excepciones que hay que conocer.

Juanma Lorente, un conocido abogado laboralista que comparte regularmente sus conocimientos en redes sociales, ha revelado que en realidad hay contextos que permiten que un empleado de baja cobre el 100% de su salario desde el primer día de la baja.

Como bien apunta el abogado, por lo general las bajas médicas establecen que del día 4 al 20 de la baja se cobra un 60% del salario total, mientras que a partir del día 21 dicha cifra asciende hasta el 75%. Pero el convenio colectivo lo puede cambiar absolutamente todo.

Juanma Lorente apunta así que hay ciertos convenios colectivos que establecen que el sueldo del trabajador debe ser del 100% desde el primer día de la baja. Asimismo, también existen mejoras intermedias mediante las que cobrar entre un 80 y un 90% del sueldo.

Lógicamente, es función del trabajador el hecho de revisar debidamente qué clase de convenio se aplica en su pertinente empresa, y es que al fin y al cabo si este no se ve respetado, el trabajador de baja tiene todo el derecho a reclamar la parte que se le debe.

De nuevo, el abogado apunta que "si tu convenio lo tiene, no pierdes ni un euro por estar de baja". Por lo tanto, aunque existan generalizaciones derivadas de las condiciones de las bajas médicas, pueden existir contextos que ofrezcan una solución muy diferente al empleado.

A pesar de que obviamente la salud del empleado debería estar por encima de todo, es lógico que quien requiera de su nómina para vivir mes a mes pueda optar por no cogerse una baja a pesar de que lo necesite. No obstante, con lo que apunta Juanma Lorente, esta situación puede cambiar para muchos.

Así que ya sabes, si te ves en la necesidad de cogerte una baja, lo primero que debes hacer es consultar qué clase de convenio ofrece tu empresa. Después de todo, te puede aliviar muchísimos dolores de cabeza.