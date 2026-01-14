TRABAJO
Juanma Lorente, abogado laboralista, lo aclara: ¿Puede la empresa prohibirte salir a fumar?
El Estatuto de los Trabajadores garantiza pausas mínimas para empleados que trabajen más de seis horas
La jornada laboral, especialmente cuando se prolonga durante varias horas, puede convertirse en un reto para la salud y la productividad de los empleados. El cansancio y la rutina pueden afectar negativamente tanto el rendimiento como el bienestar físico y mental.
El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho de todos los trabajadores a disfrutar de descansos durante su jornada. En concreto, específica que cualquier empleado que trabaje más de seis horas seguidas tiene derecho a una pausa mínima de 15 minutos, aunque algunos convenios colectivos o acuerdos internos de la empresa pueden ampliar este tiempo.
En cuanto a las jornadas de 8 horas, el Estatuto de los Trabajadores permite que el empleado elija entre dos pausas de 15 minutos o una sola pausa de 30 minutos.
Es importante destacar que estas pausas no se considera parte de la jornada laboral, por lo que el trabajador no está obligado a realizar tareas durante ellas. Precisamente por este motivo, muchos empleados se preguntan si la empresa puede prohibir salir a fumar durante esos descansos.
El abogado laboralista Juanma Lorente aclara que la respuesta no es absoluta: "La empresa te puede limitar el hecho de que estés constantemente cada 10, 15 o 20 minutos saliendo un minutito a fumar tu cigarro, porque eso corta la progresión de la jornada laboral". En estos casos, la reiteración de las salidas podría dar lugar incluso a sanciones disciplinarias.
Sin embargo, el experto subraya que durante el descanso legal el trabajador es libre de decidir cómo emplear su tiempo.: "Si trabajas seis horas ininterrumpidas tienes 15 minutos de descanso y en ese tiempo puedes hacer lo que te dé la gana: si te quieres ir a fumar, te vas".
La empresa puede exigir que se haga fuera o lejos del centro de trabajo, pero "si se respetan esas condiciones, no deberían existir problemas".
