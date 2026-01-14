Juanma Lorente, abogado laboralista, lo aclara: ¿Puede la empresa prohibirte salir a fumar?

La jornada laboral, especialmente cuando se prolonga durante varias horas, puede convertirse en un reto para la salud y la productividad de los empleados. El cansancio y la rutina pueden afectar negativamente tanto el rendimiento como el bienestar físico y mental.

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho de todos los trabajadores a disfrutar de descansos durante su jornada. En concreto, específica que cualquier empleado que trabaje más de seis horas seguidas tiene derecho a una pausa mínima de 15 minutos, aunque algunos convenios colectivos o acuerdos internos de la empresa pueden ampliar este tiempo.

En cuanto a las jornadas de 8 horas, el Estatuto de los Trabajadores permite que el empleado elija entre dos pausas de 15 minutos o una sola pausa de 30 minutos.

Es importante destacar que estas pausas no se considera parte de la jornada laboral, por lo que el trabajador no está obligado a realizar tareas durante ellas. Precisamente por este motivo, muchos empleados se preguntan si la empresa puede prohibir salir a fumar durante esos descansos.

El abogado laboralista Juanma Lorente aclara que la respuesta no es absoluta: "La empresa te puede limitar el hecho de que estés constantemente cada 10, 15 o 20 minutos saliendo un minutito a fumar tu cigarro, porque eso corta la progresión de la jornada laboral". En estos casos, la reiteración de las salidas podría dar lugar incluso a sanciones disciplinarias.

Sin embargo, el experto subraya que durante el descanso legal el trabajador es libre de decidir cómo emplear su tiempo.: "Si trabajas seis horas ininterrumpidas tienes 15 minutos de descanso y en ese tiempo puedes hacer lo que te dé la gana: si te quieres ir a fumar, te vas".

La empresa puede exigir que se haga fuera o lejos del centro de trabajo, pero "si se respetan esas condiciones, no deberían existir problemas".