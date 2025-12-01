SOCIEDAD
Juanma Lorente, abogado, explica por qué nunca debes irte sin cobrar tu finiquito
¿Te vas de tu trabajo? Esto es lo que sí o sí te tienen que dar
Es muy posible que en alguna ocasión te hayas preguntado qué diferencia hay entre finiquito e indemnización. Y creo que una de las mejores respuestas las ha dado el abogado laboralista Juanma Lorente, quien afirma tener la respuesta y es mucho más importante de lo que parece.
Según ha compartido con todos sus seguidores Lorente, "a todo el mundo le corresponde el finiquito" sea cual sea la forma en que termine su relación laboral: despido, excedencia o baja voluntaria.
Y es que el finiquito no es lo mismo que indemnización:
- El finiquito cubre todo lo que te deben hasta tu último día de trabajo, como los días trabajados del mes, vacaciones pendientes...
- La indemnización solo aplica en casos específicos de despido, como cuando hablamos de un despido improcedente, objetivo o colectivo.
De esta forma, el finiquito siempre te lo tienen que pagar, no así la indemnización. Juanma Lorente pone un ejemplo muy sencillo de comprender: si te vas el 15 de junio, te deben pagar del 1 al 15 de junio sí o sí. Todo lo que hayas generado y no cobrado entra en el finiquito y nadie te lo puede negar.
Esto incluye vacaciones no disfrutadas (imagina que no te has cogido ningún día de vacaciones ese año, hasta el 15 de junio, pues la parte proporcional), horas extra pendientes y cualquier otro derecho devengado según convenio y antigüedad.
El consejo de este abogado especializado en Derecho Laboral es clarísimo: "No te vayas sin reclamar el finiquito". Aunque la relación con tu empresa termine de forma amigable o voluntaria, es imprescindible que te paguen todo lo que te corresponden. Es un derecho que protege la ley, sin que confundas finiquito con indemnización.
Lo cierto es que la duda es mucho más común de lo que imaginas: si tienes preguntas, antes de resolverlas solicitando la baja voluntaria sin reclamar el dinero que te corresponde, habla con un abogado.
