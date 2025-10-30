Juanma Castaño revela cómo fue el famoso 'test' a Toni Freixa: "Es increíble"

Las redes sociales no perdonan, y a Juanma Castaño siempre le perseguirá la falta de tacto que tuvo con Toni Freixa durante una entrevista destinada a hacer campaña electoral para la presidencia del FC Barcelona en 2021. En un test rápido, el presentador de 'El Partidazo de COPE' patinó, y el momento se hizo viral al instante.

El periodista asturiano le cuestionó: "Uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado?". La respuesta de Freixa fue inmediata: "Sí claro, he perdido a mis padres". Al instante, Castaño, sin inmutarse, volvió a hacer otra pregunta: "¿Quién quieres que gane la Eurocopa?".

Después de más de cuatro años, el presentador de 'El Partidazo de COPE' se sinceró del momento en el pódcast 'La Línea del Cal', después de que repasaran durante más de 20 minutos los mejores memes que ha protagonizado el periodista a lo largo de su trayectoria profesional.

Al revivir el momento, el asturiano no dudó en decir: "Este es increíble". Además, explicó que "justo ayer voy con mi hijo en el coche, y yo digo: 'Penalti a favor del Real Madrid', que es un meme de Rubén Martín. Y le digo yo: 'Pablo, ese meme es la leche'.

Sin embargo, su hijo dijo que había uno mejor: "Nada comparado con: ¿Quién quieres que gane la Eurocopa?".

En ese instante, el hijo de Castaño abrió TikTok para ver las nuevas reacciones al vídeo. "Empieza a leer los nuevos comentarios y digo: "Por favor, Pablo, para'. Y mi hijo lloraba de risa". Uno de los comentarios que le leyó fue: "Es el periodista más patético de España".

Sobre la reacción de Toni Freixa, Castaño reveló que "Toni no me dijo nada". Aunque reconoció que escuchó la respuesta, pero admitió que "estamos en un 'test'. Si paro en esta pregunta, ¿cuándo retomo el 'test'?".

Al llegar a casa, el presentador de 'El Partidazo de COPE' se dio cuenta del error y pensó: "¡Qué poca sensibilidad!".