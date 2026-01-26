Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: "No ha habido un cambio"

El FC Barcelona regresó al Spotify Camp Nou el pasado 22 de noviembre, 894 días después, en un encuentro ante el Athletic Club que ya forma parte del recuerdo de la afición blaugrana. Aquella tarde, el equipo dirigido por Hansi Flick se impuso con autoridad por 4-0. Desde entonces, el Barça ha disputado cinco partidos de liga en el feudo culé y los ha saldado con pleno de victorias, sin ceder un solo punto.

El último partido fue el de ayer contra el colista, el Real Oviedo. Un encuentro decisivo, ya que el Real Madrid, entrenado por Álvaro Arbeola, venció al Villarreal y se colocó líder provisional. Sin embargo, el Barça no falló a su cita con la victoria.

No fue un partido sencillo para el equipo culé, que se topó con un Oviedo rocoso y bien plantado. Sin embargo, como dice el refrán, "tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe", y así ocurrió tras el inicio de la segunda mitad.

Dani Olmo abrió el marcador en el minuto 52 y, apenas cinco minutos después, Raphinha aprovechó un error garrafal de la defensa visitante para firmar el segundo. La guinda del pastel la puso Lamine Yamal con un auténtico golazo. El final del encuentro estuvo marcado por el diluvio que cayó en el Spotify Camp Nou.

Desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por el periodista Juanma Castaño, analizaron el partido, pero también comentaron el ambiente que se volvió a vivir en el feudo blaugrana.

El presentador de 'El Partidazo de COPE' no dio crédito con la actitud de los aficionados del Barça, ya que no se les escucha animar a su equipo: "El silencio del Camp Nou... Sé que el partido no animaba mucho, pero es un poco Montjuïc, pero en el Camp Nou. No ha habido un cambio".

En ese momento, Siro López apuntó que la causa era la ausencia de una grada de animación, una explicación que Castaño puso en duda: "Ostras, no sé… A lo que voy es que la llegada al Camp Nou va a tardar más de lo que pensábamos".

Por último, quiso aclarar que se refería al aspecto ambiental.