Juanma Castaño no se corta y ataca al Real Madrid tras quejarse por las horas de descanso

En las últimas temporadas, el Real Madrid ha mostrado su descontento con las decisiones de LaLiga, tanto en las decisiones arbitrales como en la acumulación de partidos en el calendario competitivo, entre otros temas.

El pasado 3 de febrero, la Junta Directiva del club envió una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para denunciar la "grave actuación arbitral en el RCDE Stadium el pasado sábado 1 de febrero".

Tras esto, no solamente el equipo blanco ha entrado en la guerra, y es que son varios los equipos de fútbol que consideran que los árbitros están llevando a cabo una serie de decisiones que no corresponden a la normativa.

Ahora, LaLiga tiene un nuevo frente abierto, y es que el Madrid se quejó sobre el poco descanso que había tenido entre el partido del Atlético de Madrid y el del Villarreal.

"Hoy es la última vez que jugamos un partido antes de las 72 horas de descanso. Nunca más. Hemos pedido a LaLiga cambiar dos veces este partido y no ha pasado nada, pero está es la última vez", comentó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa tras el partido.

En 'El partidazo de Cope' hablaron de este tema, y Manolo Lama aseguró que, al final, el club blanco terminará "tragando" porque se presentará a todos los partidos.

Sin embargo, el periodista aseguró que es importante la flexibilidad: "Entre todos hay que buscar un sistema flexible. Como vayas con el cronómetro a contar las 72 horas, no se puede jugar LaLiga, porque no las hay entre los partidos".

Tras esto, Juanma Castaño no dudó en dar su opinión y estalló contra el Real Madrid: "El problema es que, votación del Balón de Oro, no me gusta, no voy. La UEFA no, pues Superliga. Los horarios, pues no me presento... Es que son todo unas posiciones muy enfrentadas, muy permanente enfrentamiento".